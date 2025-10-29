Трагедия может повториться? Какая проблема стоит за взрывом в доме в Хмельницком

Взрыв в доме в Хмельницком раскрывает ряд проблем, которые требуют срочного решения

Недавно Хмельницкий всколыхнула трагедия — в девятиэтажном доме случился взрыв, в результате которого погибли два человека и еще пять пострадали. Однако не исключено, что подобная ситуация может повториться.

Что нужно знать:

28 октября в жилом доме на улице Тернопольской, 34/2 в Хмельницком случился взрыв, предварительная причина — утечка газа

На сегодняшний день невозможно достоверно оценить техническое состояние газопроводов в большинстве домов

Для предотвращения подобных трагедий необходима полная инвентаризация газовых сетей

Эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко говорит, что ключевая проблема газовых сетей заключается в критическом состоянии самих сетей, пишет "Фокус".

С 2015 по 2023 годы внутридомовые газопроводы практически не обслуживались. Причина — отсутствие подзаконных актов и четко утвержденных НКРЭКУ договоров на обслуживание объяснил он.

Законодательно было определено, что работы могут выполнять только сертифицированные компании, однако механизмы реализации оставались неопределенными. Таким образом, в течение восьми лет сети находились в состоянии фактического без контроля.

Сегодня невозможно достоверно оценить техническое состояние газопроводов в большинстве домов констатирует эксперт.

Попенко говорит, что только в 2025 году был принят необходимый пакет нормативных документов, регулирующих зону ответственности за газовые сети в многоквартирных домах. Но даже после этого ситуация остается сложной, поскольку жители домов задаются вопросом, почему они должны платить компании, которая назначила себя сама.

Это приводит к острому конфликту между лицензированными операторами, которые имеют необходимый опыт, и совладельцами, которые не доверяют системе.

В случае трагедии, например взрыв в многоэтажке, по словам Попенко, ответственность традиционно возлагают на работников газовых служб. Однако сегодня обслуживанием могут заниматься не только облгазы, но и любая лицензированная компания, определенная совладельцами или по умолчанию, в случае если дом находится под управлением управляющей компании.

Попенко подчеркнул, что для предотвращения подобных трагедий необходима полная инвентаризация сетей, прозрачные договоры и обязательное информирование жителей о состоянии систем и ответственного оператора.

Без этого любое обслуживание будет оставаться формальным, а риски — критическими заключает Попенко.

Детали трагедии в Хмельницком

28 октября примерно в 15:00 в Хмельницком прогремел взрыв в жилом доме на улице Тернопольской, 34/2. Предварительная причина — утечка газа. Окончательные выводы еще не обнародованы.

В окрестностях места взрыва отключили электроснабжение и перекрыли газ. Это необходимо для безопасной работы спасателей.

В полиции "Телеграфу" подтвердили, что, по оценкам ГСЧС, причиной взрыва предварительно стал именно газ. Окончательных выводов пока нет.

В результате происшествия погибли два человека и еще пять человек пострадали. Три этажа многоэтажки частично разрушило взрыв.

Последствия взрыва в Хмельницком

