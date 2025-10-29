Трагедия может повториться? Какая проблема стоит за взрывом в доме в Хмельницком
Взрыв в доме в Хмельницком раскрывает ряд проблем, которые требуют срочного решения
Недавно Хмельницкий всколыхнула трагедия — в девятиэтажном доме случился взрыв, в результате которого погибли два человека и еще пять пострадали. Однако не исключено, что подобная ситуация может повториться.
Что нужно знать:
- 28 октября в жилом доме на улице Тернопольской, 34/2 в Хмельницком случился взрыв, предварительная причина — утечка газа
- На сегодняшний день невозможно достоверно оценить техническое состояние газопроводов в большинстве домов
- Для предотвращения подобных трагедий необходима полная инвентаризация газовых сетей
Эксперт по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко говорит, что ключевая проблема газовых сетей заключается в критическом состоянии самих сетей, пишет "Фокус".
С 2015 по 2023 годы внутридомовые газопроводы практически не обслуживались. Причина — отсутствие подзаконных актов и четко утвержденных НКРЭКУ договоров на обслуживание
Законодательно было определено, что работы могут выполнять только сертифицированные компании, однако механизмы реализации оставались неопределенными. Таким образом, в течение восьми лет сети находились в состоянии фактического без контроля.
Сегодня невозможно достоверно оценить техническое состояние газопроводов в большинстве домов
Попенко говорит, что только в 2025 году был принят необходимый пакет нормативных документов, регулирующих зону ответственности за газовые сети в многоквартирных домах. Но даже после этого ситуация остается сложной, поскольку жители домов задаются вопросом, почему они должны платить компании, которая назначила себя сама.
Это приводит к острому конфликту между лицензированными операторами, которые имеют необходимый опыт, и совладельцами, которые не доверяют системе.
В случае трагедии, например взрыв в многоэтажке, по словам Попенко, ответственность традиционно возлагают на работников газовых служб. Однако сегодня обслуживанием могут заниматься не только облгазы, но и любая лицензированная компания, определенная совладельцами или по умолчанию, в случае если дом находится под управлением управляющей компании.
Попенко подчеркнул, что для предотвращения подобных трагедий необходима полная инвентаризация сетей, прозрачные договоры и обязательное информирование жителей о состоянии систем и ответственного оператора.
Без этого любое обслуживание будет оставаться формальным, а риски — критическими
Детали трагедии в Хмельницком
28 октября примерно в 15:00 в Хмельницком прогремел взрыв в жилом доме на улице Тернопольской, 34/2. Предварительная причина — утечка газа. Окончательные выводы еще не обнародованы.
В окрестностях места взрыва отключили электроснабжение и перекрыли газ. Это необходимо для безопасной работы спасателей.
В полиции "Телеграфу" подтвердили, что, по оценкам ГСЧС, причиной взрыва предварительно стал именно газ. Окончательных выводов пока нет.
В результате происшествия погибли два человека и еще пять человек пострадали. Три этажа многоэтажки частично разрушило взрыв.
