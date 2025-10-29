"Мозг? Нет, спасибо, я использую AI". Самые забавные мемы об искусственном интеллекте

Искусственный интеллект развивается быстро, но ошибается еще быстрее. "Телеграф" собрал подборку самых забавных мемов о фейлах AI

Искусственный интеллект (ИИ, AI) сегодня развивается с невероятной скоростью. Технологии, еще несколько лет назад казавшиеся фантастикой, теперь помогают в медицине, образовании, бизнесе и даже в творчестве. Но без курьезов все же не обходится — это всего лишь алгоритмы.

"Телеграф" собрал подборку интересных и забавных мемов и шуток об искусственном интеллекте. Особое внимание пользователи обращают на ошибки AI. Его ответы могут быть неточными или даже ложными, если данные, на которых он учился, содержат ошибки. Поэтому не стоит обращаться к ИИ в вопросах жизни и смерти.

ИИ ошибся в определении съедобных грибов

Эксперты рекомендуют воспринимать искусственный интеллект как инструмент помощи, а не как источник абсолютной истины. Более того — ИИ способен "фантазировать", если не нашел нужной информации. Например, воспринимать мемную фразу "Немає сечі терпіти ці пекельні борошна" как цитату Шевченко. Это машинный перевод выражения "нет больше мочи терпеть эти адские муки", которую русские боты использовали в комментариях к сообщениям на украинском.

"Немає сечі терпіти ці пекельні борошна" становятся классикой

Распространены и опасения, что искусственный интеллект "отберет работу" у людей. На самом деле он скорее меняет подход к труду: автоматизирует рутинные процессы, открывая возможности для новых специальностей. Однако мечты о том, что будет работать ИИ, а человек будет получать зарплату, не единичны.

Мечты о зарплате без работы

Тенденция замены некоторых специалистов ИИ уже существует

Некоторым засилье ботов добавляет работы

Использование ИИ в работе стало настолько популярным, что иногда ИИ-тексты встречаются с ИИ-критиками.

Искусственному интеллекту может понадобиться присхолог

В настоящее время ИИ активно используется в повседневных задачах — от распознавания голоса на смартфоне и подсказок в навигаторе до помощи в обучении или планировании покупок. Шутят, что некоторым он заменяет мозг.

Я спросил у ИИ – часто становится аргументом

ИИ не совершает импульсивных ошибок

Многие попали под "магию" ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ИИ активно используют на фронте, в частности в дронах для распознавания целей. Среди навыков ИИ также и те, которые могут быть полезны многим специальностям, например, в IT.