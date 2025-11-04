Суперлуние в Тельце 5 ноября. Что категорически нельзя делать в этот "решающий" день

Это небесное событие повлияет на многих людей

В среду, 5 ноября 2025 года, мир снова сможет наблюдать исключительное небесное явление — суперлуние. Это полнолуние в знаке Телец, который астрологи называют временем глубокого очищения, переосмысления ценностей и изменений в жизни.

Эта Луна — не просто "обычная": она будет наиболее приближенной к Земле, поэтому будет казаться больше и ярче обычного. Суперлуние 5 ноября – не просто красивый вид на небе, а возможность обозначить внутренние изменения.

Это решающий момент, в котором мы принимаем судьбоносные решения, отмечает астролог Mariia Pion. По словам эксперта, он не просто приводит нас к определенному финалу, но также взаимодействует с кармой и будущим.

Полнолуние 5 ноября принесет нам очень много борьбы за собственные ценности и ресурсы. Когда идет раздел имущества, когда идут договоренности о будущих имущественных взаимодействиях или контактах, контрактах, договорах. Это момент, когда мы все думаем очень приземленно и материально. Телец в принципе отвечает за наши ресурсы, которые можно подсчитать, "пощупать" отмечает астролог

Самое главное в этот период — это не бояться перемен. Это суперлуние поможет распознать, что уже не служит вам, и подготовить почву для того, что вас ждет впереди.

Фото: Ян Доброносов

Что нельзя делать в Суперлуние 5 ноября

Важные шаги под влиянием настроения

Совершать импульсивные покупки

Перегружать организм спортом или работой

Следует избегать ссор, споров и обсуждений сложных тем

