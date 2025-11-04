Супермісяць у Тельці 5 листопада. Що категорично не можна робити у цей "вирішальний" день

Ця небесна подія вплине на багатьох людей

У середу, 5 листопада 2025 року, світ знову матиме змогу спостерігати виняткове небесне явище — супермісяць. Це повний місяць у знаку Телець, який астрологи називають часом глибокого очищення, переосмислення цінностей і змін у житті.

Цей Місяць – не просто "звичайний": він буде найбільш наближеним до Землі, тож здаватиметься більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Супермісяць 5 листопада — не просто красивий вид на небі, а можливість позначити внутрішні зміни.

Це вирішальний момент, в якому ми приймаємо доленосні рішення, зазначає астролог Mariia Pion. За словами експерта, він не просто приводить нас до певного фіналу, але й також взаємодіє з кармою та майбутнім.

Повнолуння 5 листопада принесе нам дуже багато боротьби за власні цінності та за ресурси. Коли іде поділ майна, коли йдуть домовленності про майбутні майнові взаємодії чи контакти, контракти, договори. Це момент, коли ми всі думаємо дуже приземлено та матеріально. Телець впринципі відповідає за наші ресурси, які можна підрахувати, "пощупати" зазначає астролог

Найголовніше у цей період — це не боятися змін. Цей супермісяць допоможе розпізнати, що вже не служить вам, і підготувати ґрунт для того, що вас чекає попереду.

Фото: Ян Доброносов

Що не можна робити у Супермісяць 5 листопада

Важливі кроки під впливом настрою

Робити імпульсивні покупки

Перевантажувати організм спортом чи роботою

Варто уникати сварок, суперечок і обговорень складних тем

