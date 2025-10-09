В Украине нашествие ядовитых пауков? Арахнолог раскрыла правду об их пугающей активности

Ученая Иосипчук рассказала, угрожает ли их активность человеку

В Украине все чаще замечают устрашающих пауков, которые пугают население. В сети уже говорят о настоящем нашествии. Однако возникает вопрос: могут ли эти пауки представлять угрозу людям и насколько на самом деле они распространены.

Что нужно знать:

Как выглядят пауки, которыми всех пугают

Обитает ли в Украине настоящий ядовитый тарантул

Могут ли они укусить человека

Соответствующие вопросы "Телеграф" задал арахнологу, доктору философии и сотруднику Херсонского государственного университета Анастасии Иосипчук. По ее словам, на фото и видео в основном пауки-волки, а они привычное дело для Украины. Их довольно часто можно увидеть даже в городах.

Ученая проанализировала приведенные видео пауков, которые заметили в Украине, и рассказала, что это тарантул и паук-волк. Оба вида часто встречаются на территории нашего государства. Их активность осенью вполне нормальна, ведь пауки готовятся к зиме.

"Это Lycosidae — пауки-волки, живут в норах. Второй — тарантул", — говорит арахнолог, комментируя фото.

Паук-волк — характеристики

Массивное тело с длинными лапами

Коричнево-серая окраска с характерным рисунком

Встречается на земле (асфальте, полу), а не в паутине

Заметим, что настоящий тарантул рода Theraphosidae в Украине не живет, именно он ядовит и опасен. Обычно встречается именно в тропиках. А вот большинство тарантулов в Украине – это пауки-волки. Особенность этих видов состоит в том, что обитают они в норах, а не строят привычные паутины. Кроме того, самка определенный период времени носит на себе паучат.

Паук-волк с детенышами

Выглядит это довольно эффектно, ведь если ее задеть, то эти паучьи падают и разбегаются в разные стороны. Для людей они и взрослые особи в Украине не представляют угрозы. Хотя пауки-волки ядовиты. Однако их укус похож на укус пчелы – неприятный, но не угрожающий.

