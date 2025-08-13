Не заметить невозможно: яркого паука сфотографировали во Львовской области (фото)

Такой окрас точно привлечет к себе внимание

Традиционный обитатель юга Украины аргиопа Брюнниха или паук-оса в последние годы расширил свой ареал обитания и теперь встречается практически по всей стране. К примеру, в сети показали, что один такой нашелся во Львовской области.

Новым снимком поделился telegram-канал "Львов Lemberg". Авторы не стали сообщать, где именно было замечено яркое членистоногое.

Как известно, массовое "нашествие" аргиоп на украинские огороды было зафиксировано где-то в 2020-21 годах. До этого он часто встречался в более теплых южных частях Украины, однако по мере изменения климата, начал кочевать на север. К 2025 году его можно встретить практически повсюду.

Аргиопа Брюнниха во Львовской области

Животное поучило название паук-оса из-за характерных желто-черных полосок на брюшке. Впрочем, больше ничто его с этими опасными насекомыми не связывает — ученые говорят, что окрас аргиоп является своеобразным сигналом "оставьте меня в покое".

Все пауки ядовиты и этот не исключение. Однако его яда недостаточно, чтобы причинить взрослому человеку существенный вред — иногда по болезненности его сопоставляют с атакой осы или пчелы. Впрочем, дети и люди с аллергией это другая история, а в СМИ есть свидетельства о том, что некоторым после укуса потребовалась помощь врачей.

Среди любопытных фактов в сети часто упоминается то, что аргиопы являются каннибалами, а самки съедают самцов после спаривания. Но на самом деле такое поведение не является чем-то необычным среди хищных членистоногих с короткой продолжительностью жизни. Самцу после спаривания часто выгоднее накормить свою женщину и тем самым дать будущим детям больше шансов на рождение, чем сбежать и подвергнуть ее риску умереть с голоду до того, как паучата вылупятся. Так как аргиопы живут 1 год, то длительной и "беззаботной холостой жизни" самцам все равно не видать.

Хотя ситуации "она была голодна и не в настроении" тоже случаются и нередко. Добавьте к этому, что длина тела самки достигает 3 см, а самца — 0,5 см и поймете, что спутать потенциального партнера с добычей не то чтобы сложно.

Самец паука-осы

Как сообщалось ранее, в огородах украинцев можно встретить гораздо более опасного паука, чем аргиопу — каракурта или "черную вдову". При том, что из-за неброской окраски, увидеть их куда сложнее.