Может укусить. В одной из областей заметили устрашающего паука-волка (фото)

Для многих паук выглядит пугающе, но он не так страшен, как кажется

Большой паук-волк попал на фото в селе Николаевка Кропивницкого района Кировоградской области. Хищник выглядит устрашающе, но в отличие от некоторых своих несущих угрозу родственников, что несут угрозу практически безопасен.

Фото паука-волка (семья Lycosidae), которого заметили в Кировоградской области, показал один из местных Telegram-каналов. Большой паук многих испугал. Несмотря на свой угрожающий вид, он очень редко кусает людей и уничтожает надоедливых вредителей.

Волчий паук размножился в Кировоградской области

Для человека они безопасны, хоть и выглядят как существо из ада. Арахнофобы, вы еще здесь или уже вещи собираете, — подписали фото

Волчий паук не враг, а помощник

Этих пауков нередко можно увидеть в Украине осенью, когда становится меньше растительности. Они интересны тем, что не плетут паутину для охоты, а активно преследуют свою добычу — насекомых-вредителей, которые надоедают людям.

Летом этих пауков видели в Днепре

Опасность для человека

Человека он может укусить только в случае крайней угрозы. Хотя пауки-волки ядовиты, они не представляют серьезной угрозы для людей. Их укус похож на укус пчелы – неприятный, но не угрожающий.

Волчий паук с добычей

Паук-волк — характеристики

Массивное тело с длинными лапами

Коричнево-серая окраска с характерным рисунком

Встречается на земле (асфальте, полу), а не в паутине

Паук выглядит угрожающе

Паук взбудоражил украинцев

В комментариях жители Кировоградской области пишут, что часто встречают этих пауков. Для некоторых они даже стали домашними любимцами. Однако арахнофобы (люди, панически боящиеся пауков) с иронией пишут, что готовы переехать, чтобы не встретиться с пауком-волком. Вот некоторые из комментариев:

У меня такие во дворе развелись. Все дворы в их норах

Село Подгайцы. Их полно, бегающих ловящих вредителей на грядках. Я их уважаю

В Петрове таких куча. Мы уже к ним привыкли, они наши домашние любимцы

Вот такое у меня по дому бегало

Собираю вещи

Я бы уже переезжала

Я еду там где их точно нет это Антарктида

Я уже не раз видела их. Эти пауки никакого вреда не наносят. Шахеды и ракеты страшнее

