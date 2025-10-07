Может укусить. В одной из областей заметили устрашающего паука-волка (фото)
Для многих паук выглядит пугающе, но он не так страшен, как кажется
Большой паук-волк попал на фото в селе Николаевка Кропивницкого района Кировоградской области. Хищник выглядит устрашающе, но в отличие от некоторых своих несущих угрозу родственников, что несут угрозу практически безопасен.
Фото паука-волка (семья Lycosidae), которого заметили в Кировоградской области, показал один из местных Telegram-каналов. Большой паук многих испугал. Несмотря на свой угрожающий вид, он очень редко кусает людей и уничтожает надоедливых вредителей.
Для человека они безопасны, хоть и выглядят как существо из ада. Арахнофобы, вы еще здесь или уже вещи собираете, — подписали фото
Волчий паук не враг, а помощник
Этих пауков нередко можно увидеть в Украине осенью, когда становится меньше растительности. Они интересны тем, что не плетут паутину для охоты, а активно преследуют свою добычу — насекомых-вредителей, которые надоедают людям.
Опасность для человека
Человека он может укусить только в случае крайней угрозы. Хотя пауки-волки ядовиты, они не представляют серьезной угрозы для людей. Их укус похож на укус пчелы – неприятный, но не угрожающий.
Паук-волк — характеристики
- Массивное тело с длинными лапами
- Коричнево-серая окраска с характерным рисунком
- Встречается на земле (асфальте, полу), а не в паутине
Паук взбудоражил украинцев
В комментариях жители Кировоградской области пишут, что часто встречают этих пауков. Для некоторых они даже стали домашними любимцами. Однако арахнофобы (люди, панически боящиеся пауков) с иронией пишут, что готовы переехать, чтобы не встретиться с пауком-волком. Вот некоторые из комментариев:
- У меня такие во дворе развелись. Все дворы в их норах
- Село Подгайцы. Их полно, бегающих ловящих вредителей на грядках. Я их уважаю
- В Петрове таких куча. Мы уже к ним привыкли, они наши домашние любимцы
- Вот такое у меня по дому бегало
- Собираю вещи
- Я бы уже переезжала
- Я еду там где их точно нет это Антарктида
- Я уже не раз видела их. Эти пауки никакого вреда не наносят. Шахеды и ракеты страшнее
