Все из-за ошибки машиниста? Что происходит на месте столкновения поездов в Словакии (фото, видео)

На месте работает много спасателей, подключили даже вертолет

В пятницу, 13 октября, в Словакии столкнулись два скоростных поезда. В сети уже показали фото и видео с места происшествия. Число пострадавших постоянно растет.

Что нужно знать:

Пострадали в результате столкновения более 100 человек

Авария произошла вероятнее из-за ошибки машиниста

Работы на месте столкновения продолжаются с самого утра

Как сообщил министр внутренних дел Матуш Сутай Эсток, передает словацкое агентство TASR, авария произошла утром 13 октября. Два поезда столкнулись в районе словацкого села Яблунов над Турнеу. Пострадало около 100 человек.

Много пострадавших в результате столкновения поездов в Словакии

Некоторые вагоны скатились в кювет

Движение поездов на этом участке было полностью остановлено с 10:15 по местному времени. Столкнулись экспрессы R 913 и R 914, курсировавшие по маршрутам Зволен – Кошице и Кошице – Зволен.

Участок, где произошло столкновение

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Погибших в результате аварии, предварительно, нет. По словам Эстока, авария вероятнее произошла из-за человеческой ошибки: один из машинистов поезда, похоже, не уступил дорогу другому.

Спасатели на месте столкновения поезда в Словакии

Последствия столкновения поездов в Словакии

Один из поездов после столкновения

"Сейчас я не хочу спекулировать на причинах, но, по предварительной информации, это была не системная ошибка, а человеческая. Похоже, один из машинистов поезда допустил ошибку и, вероятно, не уступил дорогу другому поезду, но это лишь предварительная версия", — сказал Сутай Эсток.

Известно, что три человека спасатели пытаются деблокировать из-под обломков. Официально причина аварии не объявлялась. Однако на фото из сети видно, что поезда после столкновения разбросало в разные стороны. На месте работает много спасателей, подключили даже вертолет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Германии произошел выброс токсичных газов.