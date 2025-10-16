Путешествие с детьми поездом: как ни сойти с рельсов. Лайфхаки для родителей (фото, видео)

Как сделать путешествие с детьми приятным: советы, правила и новые инициативы Укрзализныци

Путешествие с детьми может стать испытанием. По правилам Укрзализныци, одного ребенка в возрасте до 6 лет человек может везти с собой без предоставления отдельного места. Но что делать, если путешествие длилось или ожидаются пересадки?

"Телеграф" собрал основное, что нужно знать, путешествуя по Украине и за границу с детьми поездом. Эти лайфхаки помогут сделать путешествие более комфортным.

В поезде с детьми: кто едет бесплатно, а кому нужен билет

Бесплатно могут ехать дети до 6 лет, если не занимают отдельное место. На одной полке со взрослым может ехать только один ребенок до 6 лет. Если со взрослым едут два ребенка до 6 лет, на второго нужно покупать детский билет.

Важно, что дети от 6 до 14 лет едут по детскому билету (75% от полной стоимости). Чтобы совершить посадку в вагон потребуется документ, подтверждающий возраст. Дети до 14 лет не могут путешествовать без сопровождения взрослого. В разных странах возрастные границы бесплатного проезда отличаются (например, в Молдове – до 5 лет).

Детские вагоны не для всех

У Укрзализныци есть детские купейные вагоны для семей с детьми 0–8 лет (допускаются дети только до 14 лет). В Украине курсирует 8 таких вагонов, есть они и в некоторых поездах международного сообщения. Билеты доступны только через мобильное приложение Укрзализныци, где вагон имеет отметку "Детский". Взрослому без ребенка могут отказать в посадке в такой вагон. Среди его прелестей раскраски, детские сиденья для унитазов, бизиборды на стенах, специальные бортики, чтобы дети не падали с верхних полок и т.д. Если вы едете не детским вагоном – у проводника есть специальные вожжи для защиты детей от падения.

Если с детьми нужно ждать вокзала

Чтобы добраться из одного города Украины в другой, часто нужно ехать с пересадками. В больших точках пассажиропотока, Укрзализныця и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) имеют специальные локации "Спильно". Они действуют на железнодорожном вокзале Киева, Харькова, Львова, Днепра и Одессы. Здесь бесплатно дети могут поиграть игрушками, настольными играми, раскрасками и даже полазить в настоящем поезде или поиграть в футбол. Пока дети развлекаются, взрослые могут получить консультации по медицинским вопросам, другую помощь и по меньшей мере зарядить гаджеты.

Детская точка "Спильно" в Днепре

Киевская детская точка "Спильно" Iron Land — самая большая, в ней не только можно заниматься спортом, но и посетить музей науки с интересными железнодорожными экспонатами от Малой академии наук. Есть там и комнаты для матерей с младенцами.

Iron Land – самая большая детская точка «Спильно» на главном вокзале страны Iron Land в Киеве — шанс увидеть "Тарпан" изнутри

"Паспорт путешественника": новый проект Укрзализныци для маленьких исследователей

"Паспорт путешественника" — это новая инициатива, созданная специально для детей, путешествующих по Украине поездами. Во время каждого путешествия юные пассажиры могут собирать уникальные штампы в своем паспорте — символы посетивших их городов и станций. Чтобы получить "паспорт путешественника", нужно обратиться к вокзальному помощнику ("ангелу") на одном из пяти опорных вокзалов — в Киеве, Львове, Одессе, Харькове или Виннице. Когда ребенок соберет 15 штампов, он сможет получить подарок от Укрзализныци, а также обменивать часть штампов на интересные бонусы.

