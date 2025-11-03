Столик на верхней полке и не только. Как выглядят новые плацкарты и на каком направлении они есть (видео)

Здесь есть кондиционеры, вакуумные туалеты и пеленальные столики

В сети украинка показала новые плацкартные вагоны в поезде "Укрзализныци". Они имеют не только удобную ступеньку на верхнюю полку, но и столик, и розетки.

Соответствующее видео завирусилось в ТикТок. По словам автора, эти вагоны есть на направлении 22/21-104/103 Львов – Харьков, Краматорск. Всего к этому поезду присоединено шесть новых вагонов.

На видео девушка показывает, что сами полки сменили цвет с синего и бордового на бежевый. Появились специальные ступени, чтобы залезть на верхнюю полку. Там есть не только пространство, чтобы сесть, выровняв спину, но и столик. Он небольшой, но поставить на него стакан с чаем можно. Также есть розетки у каждой полки и индивидуальный свет.

Новый плацкарт УЗ

Есть розетки и столики на верхних полках

Как выглядит туалет в новом плацкарте

Однако такие удобства не доступны для боковых полок, так как там сверху нет столика. Туалет в вагоне тоже изменился. Его сделали более просторными, добавили удобный кран и покрасили. В комментариях автор видео отметила, что билеты на такой поезд дороже обычных. Путешествие в одну сторону стоит где-то 600 грн.

Пользователи в сети радовались новым вагонам, ведь некоторые старые плацкарты в довольно плохом состоянии. Кто даже писал, что новые вагоны нужно добавить и на другие направления, чтобы путешествия были комфортными.

