ВПЛ могут получить жилье почти бесплатно. Как это работает (инфографика)

Государство компенсирует 70% первого взноса, часть ежемесячных платежей и расходы по страхованию.

Кредитом на жилье по программе есть Оселя могут воспользоваться и ВПЛ (ВПО — укр.) — для них доступна компенсация первого взноса в размере 70%. Заработала программа компенсации кредита на жилье для ВПЛ с 10 сентября.

Что нужно знать

С 10 сентября заработала программа компенсации кредита на жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Государство покрывает 70% первого взноса и не только

Приобрести можно жилье не старше 20 лет и стоимостью до 2 млн грн

Подача заявления происходит через приложение "Дия"

Если граждане и члены их семей соответствуют условиям программы и имеют статус ВПЛ, они могут получить компенсацию на квартиру не дороже 2 млн грн, рассказала "Телеграфу" начальник управления по работе с партнерами ГЛОБУС БАНКА Екатерина Лычана. Она подчеркнула — 70% компенсации первого взноса должны составлять не более 30% стоимости жилья.

Также участникам программы в течение первого года компенсируют 70% ежемесячного платежа, однако не более 50 тысяч грн общего размера годового платежа, согласно графику, предусмотренному кредитным договором, а также до 40 тысяч грн расходов на комиссии, сборы и страхование. Приобрести по программе можно жилье, которому не больше 20 лет.

Как получить компенсацию для ВПЛ по селению: полный механизм

Подать заявление на участие в программе внутри перемещенных лиц должны через приложение "Дия". После предварительного одобрения и проверки информации, человек получает положительное решение от одного или нескольких банков. Выбирает банк и представляет документы.

Дальше работа банка. Учреждение направляет письмо в Пенсионный фонд для проверки. Если ПФУ подтверждает, то заемщик выбирает недвижимость, а банк передает о ней данные в ПФУ для окончательного расчета по сумме государственной поддержки. После внесения заемщиком первичного взноса об этом сообщают из банка в ПФУ и запускается механизм получения кредита: ПФУ подтверждает наличие финансирования и перечисляет сумму государственной поддержки на эскроу-счет в банке. После этого оформляется кредит, а заемщику засчитывается сумма государственной поддержки.

Жилье для ВПЛ по программе естьОбитель

Сколько нужно для первого взноса: пример затрат

Екатерина Лычана также привела пример подобной приобретенной квартиры в ЖК Киевской области. Общая сумма кредита на 20 лет на двухкомнатную квартиру площадью 64,9 м ² составляет 1,591 млн грн. Государство компенсировало 279,3 тысячи грн за первый взнос, поэтому заплатили только 119,7 тысячи грн. В первый год кредита максимальный платеж составит 4,9 тысячи грн, а со второго квартала 2026 года дом должен быть введен в эксплуатацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с жильем для ВПЛ, которые из-за возраста или инвалидности испытывают проблемы с поиском квартир, есть определенные трудности. У государства есть механизмы, но они работают не без сбоев.