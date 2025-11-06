ВПО можуть отримати житло майже безкоштовно. Як це працює (інфографіка)

Держава компенсує 70% першого внеску, частину щомісячних платежів і витрати на страхування.

Кредитом на житло за програмою єОселя можуть скористатись і ВПО — для них доступна компенсація першого внеску в розмірі 70%. Запрацювала програма компенсації кредиту на житло для ВПО з 10 вересня.

Що потрібно знати

З 10 вересня запрацювала програма компенсації кредиту на житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Держава покриває 70% першого внеску і не тільки

Придбати можна житло не старше 20 років і вартістю до 2 млн грн

Подання заяви відбувається через застосунок "Дія"

Якщо громадяни та члени їх сімей відповідають умовам програми та мають статус ВПО, вони можуть отримати компенсацію на квартиру не дорожчу за 2 млн грн, розповіла "Телеграфу" начальниця управління по роботі з партнерами ГЛОБУС БАНКУ Катерина Личана. Вона наголосила — 70% компенсації першого внеску мають бути не більше ніж 30% вартості житла.

Також учасникам програми протягом першого року компенсують 70% щомісячного платежу, проте не більше ніж 50 тисяч грн загального розміру річного платежу, згідно з графіком, передбаченим кредитним договором, а також до 40 тисяч грн витрат на комісії, збори та страхування. Придбати за програмою можна житло, якому не більше 20 років.

Як отримати компенсацію для ВПО за єОселею: повний механізм

Подати заяву на участь в програмі внутрішньо переміщені особи мають через застосунок "Дія". Після попереднього схвалення та перевірки інформації людина отримує позитивне рішення від одного чи кількох банків. Обирає банк та подає документи.

Далі — робота банку. Установа надсилає лист до Пенсійного фонду для перевірки. Якщо ПФУ підтверджує, то позичальник обирає нерухомість, а банк передає про неї дані до ПФУ для остаточного розрахунку за сумою державної підтримки. Після внесення позичальником первинного внеску, про це повідомляють з банку в ПФУ та запускається механізм отримання кредиту: ПФУ підтверджує наявність фінансування та перераховує суму державної підтримки на ескроу-рахунок у банку. Після цього оформлюється кредит, а позичальнику зараховується сума державної підтримки.

Житло для ВПО за програмою єОселя

Скільки потрібно для першого внеску: приклад витрат

Катерина Личана також навела приклад подібної придбаної квартири в ЖК в Київській області. Загальна сума кредиту на 20 років на двокімнатну квартиру площею 64,9 м² становить 1,591 млн грн. Держава компенсувала 279,3 тисячі грн за перший внесок, тож заплатили тільки 119,7 тисячі грн. В перший рік кредиту максимальний платіж складе 4,9 тисячі грн, а з другого кварталу 2026 року будинок має бути введений в експлуатацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з житлом для ВПО, які через вік або інвалідність мають проблеми із пошуком помешкання, є певні труднощі. В держави є механізми, але вони працюють не без збоїв.