Черная пятница 2025: какую одежду можно покупать, а какую лучше не брать даже по скидке

Для любителей шопинга нужно приготовиться

Черная пятница — день или даже период в конце ноября, когда магазины и торговые сети предлагают покупателям выгодные скидки, акции и распродажи. В 2025 году этот день — 28 ноября. Однако к чернопятничному шопингу нужно подходить с холодной головой, чтобы не купить лишнее.

"Телеграф" рассказывает, что можно покупать на Черную пятницу, а какие вещи не стоит брать даже по скидке.

Как не потратить лишнее в Черную пятницу.

Традиция распродаж и скидок на Черную пятницу пришла в Украину из США, где этот день отмечается после Дня благодарения и считается стартом предновогоднего шопинга. У нас в этот период устраивают увлекательные промоакции, распродажи и делают супер-скидки. Однако, если решили в Черную пятницу прикупить себе одежду, то стоит помнить о нескольких важных правилах, рассказала в своем тик-ток видео пользовательница reuta_inna.

По ее словам, очень важно составить список вещей, которые вам действительно нужны. А еще посчитайте бюджет, который готовы потратить в Черную пятницу, и не выходите за его рамки. Это очень дисциплинирует и убережет от импульсивных покупок.

В период скидок лучше всего сосредоточиться на базовых вещах гардероба — покупайте качественный трикотаж, кашемир, дорогое белье или верхнюю одежду. Также не стоит покупать устаревшие вещи, которые бренды продают по скидкам, чтобы избавится от прошлых коллекций.

И самое главное, что советуют пользовательница, не стоит покупать вещь только потому, что она по скидке. Задайте себе вопрос — вы потратились бы на эту вещь без скидки? Если нет, то и по скидке она вам скорее всего не нужна.

А еще очень важно задаться вопросом, есть ли у вас с чем носить ту или иную вещь. Если сможете придумать у себя в голове хотя бы 4-5 образов с этой кофточкой или шарфиком, тогда можно брать. А если нет, то вероятно не стоит — только зря потратите деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал про День святого Николая. Когда отмечают украинцы по новому и старому стилю.