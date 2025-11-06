Чорна п’ятниця 2025: який одяг можна купувати, а який краще не брати навіть за знижкою

Для любителів шопінгу потрібно приготуватися

Чорна п’ятниця — день чи навіть період наприкінці листопада, коли магазини та торговельні мережі пропонують покупцям вигідні знижки, акції та розпродажі. У 2025 року цей день — 28 листопада. Однак до чорноп’ятничного шопінгу потрібно підходити з холодною головою, щоби не купити зайве.

"Телеграф" розповідає, що можна купувати на Чорну п’ятницю, а які речі не варто брати навіть за знижкою.

Як не витратити зайве у Чорну п’ятницю?

Традиція розпродажів та знижок на Чорну п’ятницю прийшла в Україну зі США, де цей день відзначається після Дня подяки та вважається стартом передноворічного шопінгу. У нас в цей період влаштовують захоплюючі акції, розпродажі і роблять супер-знижки. Однак, якщо вирішили в Чорну п’ятницю прикупити собі одяг, то варто пам’ятати про кілька важливих правил, розповіла в своєму тік-ток відео користувачка reuta_inna.

За її словами, дуже важливо скласти список речей, які вам справді потрібні. А ще порахуйте бюджет, який готові витратити у Чорну п’ятницю, і не виходьте за його межі. Це дуже дисциплінує та вбереже від імпульсних покупок.

У період знижок найкраще зосередитися на базових речах гардеробу – купуйте якісний трикотаж, кашемір, дорогу білизну чи верхній одяг. А ось застарілі речі купувати не варто, бо часто бренди продають їх за знижками, щоб позбутися минулих колекцій.

І найголовніше, що радить користувачка, не варто купувати річ тільки тому, що вона за знижкою. Поставте собі запитання — чи ви витратилися б на цю річ без знижки? Якщо ні, то і зі знижкою вона вам швидше за все не потрібна.

А ще дуже важливо поставити запитання, чи є у вас із чим носити ту чи іншу річ. Якщо зможете придумати у себе в голові хоча б 4-5 образів із цією кофтиною або шарфиком, тоді можна брати. А якщо ні, то, мабуть, не варто — тільки дарма витратите гроші.

