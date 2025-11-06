Об этой дорогой губке для пыли мечтает каждый украинец. Как ее сделать за 40 грн (видео)

Нет смысла тратить деньги на модную губку

Украинцы вытирают пыль в домах с помощью — либо обычных тряпок, либо кухонных губок. В магазинах уже давно продаются специальные губки для пыли бренда из США Scrub Daddy, однако их цена может быть не по карману многим. Чтобы сэкономить деньги, сделать подобные губки можно своими руками.

Губки Scrub Daddy Dump Duster — одни из самых популярных: они отлично очищают разные поверхности, отличаются долговечностью, хотя и стоят довольно дорого. К примеру, эта вещь в сети магазинов "Сильпо" будет стоить вам в 200-300 гривен.

Сколько стоит пыльная губка Scrub Daddy

Как сделать своими руками

В сети показали, как сделать популярную губку Scrub Daddy собственноручно и проверили, насколько она эффективна при уборке. Блогер Богдан Ревков поделился лайфхаком в TikTok. С помощью этого трюка выйдут три рифленых губки по цене всего 44 гривны.

Просто приобретаете сменную насадку на швабру и разрезаете ее на три части. Перед первым использованием погружаете самодельную губку в воду на 5 минут, чтобы она размякла, и можете ею свободно пользоваться.

Только посмотрите, сколько грязи и пыли она убирает с разных поверхностей, совсем не оставляя разводов уверяет блогер на видео

