Про цю дорогу губку для пилу мріє кожен українець. Як її зробити за 40 грн (відео)

Немає сенсу витрачати гроші на модну губку

Українці витирають пил в оселях за допомогою — або звичайних ганчірок, або кухонних губок. В магазинах вже давно продаються спеціальні губки для пилу бренду зі США Scrub Daddy, проте їхня ціна може бути не по кишені багатьом. Щоб заощадити гроші, зробити подібні губки можна своїми руками.

Губки Scrub Daddy Dump Duster — одні з найпопулярніших: вони чудово очищають різні поверхні, відзначаються довговічністю, хоча й коштують доволі недешево. Наприклад, ця річ у мережі магазинів "Сільпо" буде коштувати вам у 200-300 гривень.

Скільки коштує губка для пилу Scrub Daddy

Як зробити своїми руками

У мережі показали, як зробити популярну губку Scrub Daddy власноруч і перевірили, наскільки вона ефективна під час прибирання. Блогер Богдан Ревков поділився лайфхаком у TikTok. За допомогою цього трюку вийдуть три рифлені губки за ціною лише 44 гривні.

Просто купуєте змінну насадку на швабру і розрізаєте її на три частини. Перед першим використанням занурюєте саморобну губку у воду на 5 хвилин, щоб вона розмякла, і можете вільно нею користуватися.

Тільки погляньте, скільки бруду та пилу вона прибирає з різних поверхонь, зовсім не залишаючи розводів запевняє блогер у відео

