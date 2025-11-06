Укр

Секрет вкусного обеда за 40 гривен показала украинка (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Обед за 40 гривен
Обед за 40 гривен. Фото Freepik

Блюдо получилось даже дешевле, чем планировалось

Во времена, когда бюджет экономится буквально на всем, возникает замечательная идея готовить вкусно и дешево. Ранее блогеры показали, как прожить на 40 гривен целый день, а теперь посмотрим, что за блюдо можно приготовить на эту же сумму.

Как за 40 гривен создать аппетитное блюдо, которое будет из простых ингредиентов, легким в приготовлении и одновременно приятным по вкусу рассказала в видео блогерша с ником lelka_xxl в ТикТок.

Что приготовить за 40 грн

Продукты:

  • печень — 15 гривен 12 копеек
  • пакет — 40 копеек (без него никак)
  • свекла — 2,77
  • лук — 0,87
  • картофель весовой — 4 гривны

И за все это – внимание! — 23 гривны 20 копеек! 🤯 Оставшуюся часть можно даже отложить на кофе ☕️ (если найдешь за 17 гривен 😅)

пошутила блогерша

По словам украинки, стоит отварить свеклу, поджарить сердце с печенью и луком – и блюдо полностью готово! "И вот оно – вкусненькое, бюджетное, но душевное чудо украинской кухни! (и не считаем газ, воду и масло – потому что у каждой хозяйки они "как бонус"), – поделилась рецептом экономии женщина.

отварной картофель свекла жареная печень с сердцем
Бюджетное блюдо, но очень сытное и вкусное
@lelka_xxl Ну що, друзі, зустрічайте — ваша улюблена рубрика: «Обід або вечеря на 40 гривень!» 💸 Пішли зі мною — подивимось, що можна придумати на такі гроші 😏 Так, у нас сьогодні: – печінка — 15 гривень 12 копійок, – пакет — 40 копійок (бо без нього ніяк 😅), – буряк — 2,77, – цибуля — 0,87, – картопля вагова — 4 гривні. І за все це — увага! — 23 гривні 20 копійок! 🤯 Тож решту можна навіть відкласти на каву ☕️ (якщо знайдеш за 17 гривень 😅). Далі — готуємо! Відварюємо бурячок, картопельку, піджарюємо серце з печіночкою та цибулькою… І ось воно — смачненьке, бюджетне, але душевне диво української кухні! ❤️ (І не рахуємо газ, воду й олію — бо у кожної господині вони «як бонус» 😜)#гуморукраїнською🇺🇦 #украина #бюджетно #смачно ♬ Rock and Roll Session - Canal Records JP

Напомним, что Украина оказалась в затруднительном положении из-за блэкаутов, вызванных обстрелами. Ранее "Телеграф" сообщал, какой продукт может скоро взлететь в цене из-за постоянных атак россиян.

Теги:
#Гривна #Еда #Ужин #Экономия #Обед