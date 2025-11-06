Секрет вкусного обеда за 40 гривен показала украинка (видео)

Блюдо получилось даже дешевле, чем планировалось

Во времена, когда бюджет экономится буквально на всем, возникает замечательная идея готовить вкусно и дешево. Ранее блогеры показали, как прожить на 40 гривен целый день, а теперь посмотрим, что за блюдо можно приготовить на эту же сумму.

Как за 40 гривен создать аппетитное блюдо, которое будет из простых ингредиентов, легким в приготовлении и одновременно приятным по вкусу рассказала в видео блогерша с ником lelka_xxl в ТикТок.

Что приготовить за 40 грн

Продукты:

печень — 15 гривен 12 копеек

пакет — 40 копеек (без него никак)

свекла — 2,77

лук — 0,87

картофель весовой — 4 гривны

И за все это – внимание! — 23 гривны 20 копеек! 🤯 Оставшуюся часть можно даже отложить на кофе ☕️ (если найдешь за 17 гривен 😅) пошутила блогерша

По словам украинки, стоит отварить свеклу, поджарить сердце с печенью и луком – и блюдо полностью готово! "И вот оно – вкусненькое, бюджетное, но душевное чудо украинской кухни! (и не считаем газ, воду и масло – потому что у каждой хозяйки они "как бонус"), – поделилась рецептом экономии женщина.

Бюджетное блюдо, но очень сытное и вкусное

#украина #бюджетно #смачно ♬ Rock and Roll Session - Canal Records JP @lelka_xxl Ну що, друзі, зустрічайте — ваша улюблена рубрика: «Обід або вечеря на 40 гривень!» 💸 Пішли зі мною — подивимось, що можна придумати на такі гроші 😏 Так, у нас сьогодні: – печінка — 15 гривень 12 копійок, – пакет — 40 копійок (бо без нього ніяк 😅), – буряк — 2,77, – цибуля — 0,87, – картопля вагова — 4 гривні. І за все це — увага! — 23 гривні 20 копійок! 🤯 Тож решту можна навіть відкласти на каву ☕️ (якщо знайдеш за 17 гривень 😅). Далі — готуємо! Відварюємо бурячок, картопельку, піджарюємо серце з печіночкою та цибулькою… І ось воно — смачненьке, бюджетне, але душевне диво української кухні! ❤️ (І не рахуємо газ, воду й олію — бо у кожної господині вони «як бонус» 😜) #гуморукраїнською🇺🇦

