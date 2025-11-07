Есть риск потерять удачу: что нельзя делать 7 ноября
В этот день не стоит лениться
В пятницу, 7 ноября, по новому стилю верующие вспоминают мученика Феодота Анкирского. Ранее это происходило 20 ноября.
Феодот жил в городе Анкире. В то время происходили преследования христиан, а Феодот как раз верил в Иисуса. Он посещал заключенных и молился о них. В то же время в Анкире жили семь дев, которые были христианками. Император Диоклетиан приказал им отречься от веры в Иисуса Христа и омыть статую идола. Они отказались.
Диоклетиан приказал убить дев — их утопили. Феодот решил достать женщин из воды и похоронить по-христиански. Император узнал об этом и разозлился. Феодота замучили до смерти.
Приметы и традиции 7 ноября
В этот день христиане шли в храм и молились Феодоту. Люди просили помочь в решении проблем. В народе в этот день готовились к зиме и убирали участки от опавших листьев.
- Листья еще держатся на деревьях – зима будет с морозами.
- Много звезд на небе — будет солнечно.
- Увидели ворон на деревьях — ждите ветреную погоду.
Что нельзя делать 7 ноября
- Не стоит одалживать деньги в этот день, потому что можно потерять достаток.
- Нельзя лениться в этот день — есть риск потерять возможности.
- Плакать в этот день – плохая идея.
