Есть риск потерять удачу: что нельзя делать 7 ноября

Виктория Козар
В этот осенний день действуют определенные запреты
В этот день не стоит лениться

В пятницу, 7 ноября, по новому стилю верующие вспоминают мученика Феодота Анкирского. Ранее это происходило 20 ноября.

Феодот жил в городе Анкире. В то время происходили преследования христиан, а Феодот как раз верил в Иисуса. Он посещал заключенных и молился о них. В то же время в Анкире жили семь дев, которые были христианками. Император Диоклетиан приказал им отречься от веры в Иисуса Христа и омыть статую идола. Они отказались.

Мученик Феодот
Мученик Феодот, uapc.te.ua

Диоклетиан приказал убить дев — их утопили. Феодот решил достать женщин из воды и похоронить по-христиански. Император узнал об этом и разозлился. Феодота замучили до смерти.

Приметы и традиции 7 ноября

В этот день христиане шли в храм и молились Феодоту. Люди просили помочь в решении проблем. В народе в этот день готовились к зиме и убирали участки от опавших листьев.

  • Листья еще держатся на деревьях – зима будет с морозами.
  • Много звезд на небе — будет солнечно.
  • Увидели ворон на деревьях — ждите ветреную погоду.

Что нельзя делать 7 ноября

  • Не стоит одалживать деньги в этот день, потому что можно потерять достаток.
  • Нельзя лениться в этот день — есть риск потерять возможности.
  • Плакать в этот день – плохая идея.

