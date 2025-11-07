Є ризик втратити удачу: що не можна робити 7 листопада

У цей день не варто лінуватися

У п'ятницю, 7 листопада, за новим стилем віряни згадують мученика Феодота Анкірського. Раніше це відбувалося 20 листопада.

Феодот мешкав у місті Анкірі. У той час відбувалися переслідування християн, а Феодот саме вірив в Ісуса. Він відвідував ув'язнених і молився за них. У той же час в Анкірі жили сім дів, які були християнками. Імператор Діоклеітіан наказав їм зректися віри в Ісуса Христа та омити статую ідола. Вони відмовилися.

Мученик Феодот, uapc.te.ua

Діоклеітіан наказав вбити дів — їх втопили. Феодот вирішив дістати жінок із води та поховати по-християнськи. Імператор дізнався про це і розізлився. Феодота закатували до смерті.

Прикмети і традиції 7 листопада

У цей день християни йшли до храму та молилися до Феодота. Люди просили допомогти у вирішенні проблем. У народі у цей день готувалися до зими та прибирали від листя ділянки.

Листя ще тримається на деревах — зима буде з морозами.

Багато зірок на небі — буде сонячно.

Побачили ворон на деревах — очікуйте на вітряну погоду.

Що не можна робити 7 листопада

Не варто позичати кошти в цей день, бо можна втратити достаток.

Не можна лінуватися у цей день — є ризик позбутися можливостей.

Плакати у цей день — погана ідея.

