Король осени в Киеве: лабрадор с особой гривой покорил соцсети (видео)

Видео с "осенним" лабрадором из Голосеевского парка собрало сотни лайков.

В Голосеевском парке в Киеве заметили лабрадора-ретривера, который может стать настоящим "королем осени" или выиграть титул Мисс/мистер Осень. Владельцы сделали ему искусственную гриву из золотых опавших листьев.

Видео разместили в одном из местных телеграмм-каналов. Судя по нему — собаку совсем не смущает ее украшение.

Очевидно, грива из листьев закреплена свободно, чтобы собака могла двигать головой. Видео с ним собрало сотни лайков. Кроме комплиментов "королю" или "королеве" осени, комментаторы также беспокоились, не трудно ли лабрадору носить такое украшение.

Отметим, лабрадор-ретривер – это одна из самых популярных пород собак в мире, известная своими доброжелательностью, терпением, кротким характером. Собаки этой породы являются отличными компаньонами для семей, хорошо ладят с детьми и другими животными. Эти кроткие собаки нуждаются в активных прогулках по меньшей мере час в сутки и очень любят играть с хозяевами. Так что ношение такого украшения собака могла воспринимать как игрушку.

