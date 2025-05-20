Во Львове прогремел скандал из-за русского рэпа на турнире по бодибилдингу (видео)

Один из участников выступал под русский рэп

Во Львове состоялся открытый Кубок Украины по бодибилдингу. Во время соревнований участник из Днепра выступал под российскую песню, что вызвало негодование общественности.

Всемирная ассоциация любительского бодибилдинга Украина (WABBA Ukraine), под эгидой которой проходил турнир, извинилась перед общественностью, а также приняла ряд решений. Об этом сообщает пресс-служба организации в Facebook.

"Мы искренне сожалеем, что, несмотря на все наши ценности и стандарты, в соревновательном процессе допустили ситуацию, которая противоречит духу нашей федерации и моральным принципам украинского общества", — гласит сообщение WABBA Ukraine.

Полное заявление WABBA Ukraine

Результаты спортсмена, который выбрал русскую песню для своего выступления, были аннулированы. Кроме того, WABBA Ukraine официально внесла в свой регламент запрет на использование музыкального сопровождения на языке агрессора в произвольных программах. Также Ассоциация перед соревнованиями будет проверять музыкальное сопровождения всех участников.

Ранее Международная федерация бодибилдинга (IFBB) подтвердила, что российские спортсмены выступят на чемпионате Европы без ограничений. Испания, которая является хозяйкой турнира, не выдала визы большей части российской делегации.