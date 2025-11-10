Звучит, как непристойная брань. Какую украинскую фамилию не произнести без улыбки

В Украине более сотни человек с такой фамилией

На территории современной Украины живут украинцы со смешными фамилиями, например, Очколас. Это родовое имя не сильно распространено, но встречается почти по всей стране.

Об этом свидетельствуют данные портала "Рідні". Сейчас в Украине насчитывается всего 119 Очколасов.

Все они проживают и на западе страны, на севере и на востоке. Наибольшее количество украинцев с фамилией в Павлоградском районе Днепропетровской области. Также достаточно много в Киеве. Чаще всего это родовое имя носят Николай и Валентина. Интересно, что, несмотря на свое довольно забавное звучание, фамилия не имеет точных данных о происхождении. Однако некоторые мнения у ученых есть.

Распространение фамилии Очколас

Сама фамилия состоит из двух частей "Очко" и "Лас". Хотя первая часть и напоминает по звучанию бранное название ягодиц, но фактически это не так. Ведь в древности "очком" называли глаза. То есть первая часть вполне может иметь значение глаз, а вторая — лакомиться, то есть "любящий что-то", "желающий чего-то".

Выходит, что Очколас можно толковать, как любящий глазами. Эта фамилия вполне могла образоваться от прозвища, которые часто давали в древности. Также у этого родового имени есть несколько похожих: Очко, Очколяс, Очков, Очкодер и т.д.

