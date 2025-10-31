Предки портили воздух или были французами? В сети обсуждают забавную украинскую фамилию

Украинцы всегда имели хорошее чувство юмора и давали друг другу остроумные прозвища

Некоторые украинские фамилии вызывают улыбку. В частности, родовое имя Пердюга наводит на мысль о человеке, который часто портит воздух.

По данным сайта "Рідні" в Украине проживает двое носителей фамилии Пердюга. Оба живут недалеко от города Тлумач в Ивано-Франковской области. Отметим, фамилия не может являться поводом для насмешек. Материал "Телеграфа" носит исключительно развлекательный и познавательный характер — мы с уважением относимся к людям, их фамилиям и другим особенностям.

Доподлинно неизвестно, как возникла фамилия. На основе традиционных методов образования родовых имен она может иметь несколько источников происхождения. Первое, что приходит в голову — фамилия связана с громким звуком. Возможно, такое прозвище дали человеку, чья деятельность была связана с резкими звуками или играла на музыкальном инструменте, что издавал бурные звуки.

Не исключено также, что первый носитель фамилии часто громко или бесконтрольно выпускал газы (имел метеоризм). Еще один вариант – возможно так называли человека, который любил "выпускать пар" (словесно, в переносном смысле).

У украинцев всегда было хорошее чувство юмора

Однако есть и очень интересная версия, как могла возникнуть фамилия Пердюга. В комментариях к публикации о ней в одной из соцсетей с юмором предположили, что это явно потомки французов, которые в 1812 году (времен Наполеоновской армии) заблудились в Карпатах. На французском perdue — потерянный.

