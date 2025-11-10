Пережили целые империи: что скрывают села Украины со странным названием "Белка" (фото, видео)

В Украине насчитывается по меньшей мере девять сел под названием Белка. Рассказываем о самых древних из них

На карте Украины можно найти сразу несколько населенных пунктов с интересным названием Белка. Несмотря на одно и то же название, каждое село имеет свою уникальную историю, географию и особые легенды о происхождении. Они разбросаны в разных областях и существуют веками и покидают.

В Украине по меньшей мере девять сел называются Белка. Происходит она либо от рыжих лесных зверей, либо от цвета "белый". "Телеграф" расскажет о самых древних поселениях с этим названием.

Географические объекты "Белка" в Украине

Белка (Ровенская область)

Деревня имеет глубокую историю – первое упоминание датируется 1600 годом. Через Белку протекает река Кривуха. Существует народная легенда, что село основали люди, которых сюда высылали "на искупление", а название оно получило из-за большого количества настоящих белок в близлежащих лесах.

Белка (Сумская область, Ахтырский район)

Это село еще более древнее, первое упоминание – 1589 год. Село возникло как казацкое поселение. Здесь была Бильчанская сотня, упомянутая в документах XVII века. В 1676 году здесь построили первую церковь, которая после пожара была восстановлена и стоит по сей день. В начале 20 века деревня была настолько велика, что имела собственную волость. На гербе села изображена золотая белка, держащая стрелу — символ казацкого прошлого Билчанской сотни.

Белка (Коростенский район, Житомирская область)

Больше всего "белковских" топонимов на Житомирщине. На одном селе стоит остановиться поподробнее. Село расположено в полесской зоне, в 35 км от Коростеня и в 12 км от станции Емельяновка. В XIX веке здесь действовали водяная мельница, школа, гостиный двор, винокурня, а также деревянная церковь 1775 года, которая является важной исторической достопримечательностью. Белка была владением деревней семьи Тишкевичей и входила в так называемый "белоцкий ключ" вместе с несколькими окрестными селами. На карте Полесья 1650 года Белка уже обозначена как место сбора червеца — ценного природного красителя, хотя официальной датой основания считается 1775 год.

Церковь, построенная в 1775 году

Дом культуры в селе Белка

Белка (Перемышлянская община, Львовская область)

У деревни богатая средневековая история — упоминается в летописях под названием Добрутрич. Здесь в 1512 году польское войско разгромило татарский отряд – событие описано даже в поэтических хрониках. Интересный факт: на территории села было найдено поселение черняховской культуры, что свидетельствует о непрерывности жизни здесь по меньшей мере с III—V веков.

Село Белка во Львовской области

Есть и во Львовской области и другие Белки — Верхняя и Нижняя. Нижняя раньше была Королевской — так ее называли из-за принадлежности к польской короне. Верхняя Белка или же Шляхетская впервые упоминается в 1400 году, а Нижняя — 1405. Название связано с цветом "белый". В центре села Нижняя Белка сохранилось здание бывшего костела, используемого в настоящее время в качестве церкви. Село расположено на древнем Глинянском торговом тракте.

Церковь собора Богородицы в Нижней Белке, бывший костёл

В Верхней Белке до сих пор один из старейших в регионе храмов — бывший костел святого Войцеха, построенный в 1546 году, с готическими элементами декора. Село исторически принадлежало магнатским и шляхетским родам – Гербурсам, Сапигам, Урусским.

Костел 1546 года в Верхней Белке

Верхняя Белка на литографии 19 в., здесь был дворец

Ранее "Телеграф" рассказывал о деревне с интересным названием Чортория. Отсюда происходит актер Иван Миколайчук.