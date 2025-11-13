Он будет смотреть на нее вечно: где украинец собственноручно сделал памятник своей жене, умершей от болезни (фото)

Мужчина очень любил свою жену и после ее смерти в сарае сделал для нее памятник

В небольшой деревне на Подолье есть необычный памятник, созданный мужчиной для своей покойной жены собственноручно — скульптура и бюст настолько реалистичны и детализированы, что история супругов напоминает сюжет мелодрамы.

Эти две фигуры расположены на местном кладбище в селе Купин. "Телеграф" решил рассказать об истории этих двух влюбленных, взяв данные с сайта "Є".

Представитель ОО "Украина Инкогнита" Дмитрий Полюхович рассказал, что центральная фигура — это женщина в платке с руками, сложенными на груди в молитвенной позе. Напротив нее расположен бюст мужчины и две бетонные вазы. На бетоне остались надписи, среди которых имя умершей и слова извинения от мужа, который не смог спасти ее от страшной болезни.

Скульптура женщины с молитвенно сложенными руками

Слова прощения под бюстом мужчины

Сначала исследователи предполагали, что это работа известного местного мастера Федора Когута, однако позже выяснили: композицию создал муж покойной, Сергей Попов. По рассказам старожилов, он был мастером на все руки — от ремонта телег до работы в кузнице, а еще — талантливым часовщиком.

Мария была высокой, стройной и образованной, муж ее искренне обожал. Женщина очень любила цветы, поэтому он превратил их огород в мини-сад с сортовыми розами и редкими фруктовыми деревьями, которые привозил из Киева, что в деревне того времени считалось настоящим чудом.

Надпись на бетоне с именем умершей

Когда женщина тяжело заболела, Сергей возил ее по лучшим больницам, однако спасти ее не удалось. После похорон жены мужчина занялся созданием памятника своими руками — замешивал бетон в сарае, лепил фигуры и изготавливал бюст. После установки композиции он часто приходил на могилу, а позже, несмотря на отношения с другой женщиной, завещал похоронить себя рядом с Марией.

Историю этой супружеской пары и их уникальную скульптурную композицию исследователи называют почти сценарием для мелодрамы, а сам памятник стал символом верной любви и преданности.

