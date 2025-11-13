Він буде дивитися на неї вічно: де українець власноруч зробив пам'ятник своїй дружині, що померла від хвороби (фото)

Чоловік дуже любив свою дружину і після її смерті в сараї зробив для неї пам'ятник

У невеликому селі на Поділлі є незвичайний пам’ятник, створений чоловіком для своєї покійної дружини власноруч — скульптура та бюст настільки реалістичні й деталізовані, що історія подружжя нагадує сюжет мелодрами.

Ці дві фігури розташовані на місцевому кладовищі у селі Купин. "Телеграф" вирішив розповісти про історію цих двох закоханих, взявши дані з сайту "Є".

Представник ГО "Україна Інкогніта" Дмитро Полюхович розповів, що центральна фігура — це жінка в хустці з руками, складеними на грудях у молитовній позі. Навпроти неї розташований бюст чоловіка та дві бетонні вази. На бетоні залишилися написи, серед яких ім’я померлої та слова вибачення від чоловіка, що не зміг її врятувати від страшної хвороби.

Скульптура жінки з молитовно складеними руками

Слова вибачення під бюстом чоловіка

Спершу дослідники припускали, що це робота відомого місцевого майстра Федора Когута, проте пізніше з’ясували: композицію створив чоловік покійної, Сергій Попов. За розповідями старожилів, він був майстром на всі руки — від ремонту возів до роботи в кузні, а ще — талановитим годинникарем.

Пані Марія була високою, стрункою та освіченою, чоловік її щиро обожнював. Жінка дуже любила квіти, тому він перетворив їхній город на міні-сад із сортовими трояндами та рідкісними фруктовими деревами, які привозив із Києва, що в селі того часу вважалося справжньою дивовижею.

Напис на бетоні з ім’ям померлої

Коли жінка тяжко захворіла, Сергій возив її по найкращих лікарнях, однак врятувати її не вдалося. Після поховання дружини чоловік зайнявся створенням пам’ятника власноруч — місив бетон у сараї, ліпив фігури та виготовляв бюст. Після встановлення композиції він часто приходив на могилу, а пізніше, попри стосунки з іншою жінкою, заповів поховати себе поруч із Марією.

Історію цього подружжя та їхню унікальну скульптурну композицію дослідники називають майже як сценарій для мелодрами, а сам пам’ятник став символом вірного кохання і відданості.

