Не применяйте силу: как "оживить" старые чугунные батареи и пустить в них тепло

Воздушные пробки — главная причина проблем отоплением

В начале отопительного сезона может случится так, что батареи не гретют. Чаще всего эта проблема возникает со старыми чугунными батареями, которые могут завоздушиваться. Однако, есть способы как самостоятельно спустить воздух с радиаторов и вернуть в дом тепло.

"Телеграф" рассказывает, что нужно сделать, чтобы батареи в доме снова стали горячими и отдавали тепло.

Почему батареи холодные и как их "оживить"?

Причиной того, что батареи чуть теплые или греют неравномерно, может быть завоздушивание системы, пишет сайт 3dpaneli.net.ua. Чаще всего оно возникает из-за изначально неправильного запуска системы отопления. Также причиной завоздушивания могут быть ржавчина и небольшие течки.

Решить проблему и вернуть батареям тепло можно своими руками, если знать что именно делать. После развоздушивания радиаторы снова будут греть и отдавать тепло в дом.

Пошаговая инструкция — как развоздушить батареи

Старые чугунные батареи чаще всего не имеют специального крана, так называемого крана Маевского. Поэтому придется вручную выпускать воздух через заглушку. Это не сложно, главное — это действовать очень осторожно.

Вам понадобятся гаечный или разводной ключ, отвертка, емкость для воды и полотенце или тряпка. Если есть возможность, полностью отключите отопление в доме, чтобы батареи были холодными.

Теперь найдите заглушку — чаще всего она расположена вверху радиатора сбоку. Затем медленно и аккуратно открутите заглушку примерно на четверть оборота. Если услышите шипение — все хорошо, это значит, что воздух выходит, а потом потечет и вода. Когда увидите, что эта вода течет ровной струей, значит нужно быстро закручивать заглушку. Убедитесь, что она полностью закрыта и нет течи воды.

Теперь можно снова включать отопление. После того как выйдет воздушная пробка батареи быстро нагреются и будут отдавать тепло в дом.

