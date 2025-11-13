Натрите этим окна, чтобы больше не страдать от конденсата. Британка показала простой трюк (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это средство есть на кухне каждого украинца
Образование конденсата на пластиковых окнах — частая проблема, которая может привести к различным неприятностям, от запотевания стекол до появления плесени. К счастью, есть множество способов избавиться от конденсата без больших затрат.
Конденсат возникает, когда теплый и влажный воздух внутри помещения соприкасается с холодной поверхностью стекла, из-за чего на ней образуются капли воды. Британская блогерша с ником Dan_Homelife поделилась простым решением сезонной проблемы.
Как избавиться от конденсата
Чтобы уменьшить или полностью избежать появления конденсата, можно использовать обычное средство для мытья посуды. Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно лишь:
- Нанести небольшое количество средства на сухую ткань.
- Равномерно протереть стекло.
- Дать поверхности полностью высохнуть.
@danhomelife #cleaning #cleaninghack #clean ##cleantok #cleanwithme #cleaninghacks #cleaningtips #tipsandtricks #cleaningmotivation ♬ Anxiety - Doechii
Как отмечают эксперты в материале Express, моющее содержит поверхностно-активные вещества (ПАВ), снижающие поверхностное натяжение воды. Благодаря этому капли не образуются на стекле, а распределяются очень тонкой невидимой пленкой.
К слову, моющее средство конечно "дружит" с губками. Ранее "Телеграф" писал, как сделать дешевый аналог популярной, но дорогой губки для пыли.