Натрите этим окна, чтобы больше не страдать от конденсата. Британка показала простой трюк (видео)

Татьяна Кармазина
Читати українською
Конденсат на окнах
Конденсат на окнах.

Это средство есть на кухне каждого украинца

Образование конденсата на пластиковых окнах — частая проблема, которая может привести к различным неприятностям, от запотевания стекол до появления плесени. К счастью, есть множество способов избавиться от конденсата без больших затрат.

Конденсат возникает, когда теплый и влажный воздух внутри помещения соприкасается с холодной поверхностью стекла, из-за чего на ней образуются капли воды. Британская блогерша с ником Dan_Homelife поделилась простым решением сезонной проблемы.

Как избавиться от конденсата

Чтобы уменьшить или полностью избежать появления конденсата, можно использовать обычное средство для мытья посуды. Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно лишь:

  • Нанести небольшое количество средства на сухую ткань.
  • Равномерно протереть стекло.
  • Дать поверхности полностью высохнуть.
Как отмечают эксперты в материале Express, моющее содержит поверхностно-активные вещества (ПАВ), снижающие поверхностное натяжение воды. Благодаря этому капли не образуются на стекле, а распределяются очень тонкой невидимой пленкой.

К слову, моющее средство конечно "дружит" с губками. Ранее "Телеграф" писал, как сделать дешевый аналог популярной, но дорогой губки для пыли.

