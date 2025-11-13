Натрите этим окна, чтобы больше не страдать от конденсата. Британка показала простой трюк (видео)

Это средство есть на кухне каждого украинца

Образование конденсата на пластиковых окнах — частая проблема, которая может привести к различным неприятностям, от запотевания стекол до появления плесени. К счастью, есть множество способов избавиться от конденсата без больших затрат.

Конденсат возникает, когда теплый и влажный воздух внутри помещения соприкасается с холодной поверхностью стекла, из-за чего на ней образуются капли воды. Британская блогерша с ником Dan_Homelife поделилась простым решением сезонной проблемы.

Как избавиться от конденсата

Чтобы уменьшить или полностью избежать появления конденсата, можно использовать обычное средство для мытья посуды. Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно лишь:

Нанести небольшое количество средства на сухую ткань.

Равномерно протереть стекло.

Дать поверхности полностью высохнуть.

Как отмечают эксперты в материале Express, моющее содержит поверхностно-активные вещества (ПАВ), снижающие поверхностное натяжение воды. Благодаря этому капли не образуются на стекле, а распределяются очень тонкой невидимой пленкой.

