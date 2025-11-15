Украинский Kodak, не переживший независимость. Почему исчез завод, на пленку которого снимали весь СССР
Именно здесь рождались фильмы, которые смотрел весь Союз
В небольшой Шостке на Сумщине когда-то гудели цеха предприятия, которое снабжало фотопленкой 70% советского кинематографа. Здесь работало 15 тысяч человек, а город жил заводом: строили жилье, детсады, стадионы, дворец культуры. Сейчас на территории бывшего гиганта стоят пустые корпуса с выбитыми окнами, заросшие дороги и груды металлолома.
Почему когда-то стратегическое предприятие, экспортировавшее продукцию в 40 стран мира, не пережило распад СССР и что сейчас происходит на 118 гектарах бывшей индустриальной империи — рассказывает "Телеграф".
Чем была "Свема" для Шостки во времена советской Украины
Завод "Свема" в Шостке был запущен в 1931 году. Предприятие производило фотопленку, кинопленку, магнитные ленты, рентгенпленку и кассеты для магнитофонов. В лучшие годы здесь работало более 15 тысяч человек.
Шостка практически жила заводом. Предприятие строило для работников жилые кварталы, детские сады, школы, стадион, дворец культуры, санаторий и больницу. Местные шутили: если в кино вдруг исчезало изображение, значит, в Шостке остановилась пленка.
До середины 80-х годов до 70% кинопродукции СССР создавали на материалах шосткинского предприятия. Продукцию экспортировали более чем в 40 стран мира. "Свема" имела собственную научно-исследовательскую лабораторию, где химики, инженеры и техники разрабатывали уникальные эмульсии для разных типов пленки.
Завод имел статус стратегического объекта. Производство фотопленки и магнитных носителей приравнивалось к оборонной отрасли. Иностранцам въезд сюда запретили, а работники подписывали обязательство о неразглашении технологий.
Здесь производили не только пленку для кинематографа. На заводе выпускались специальные материалы для военной разведки, космических снимков и авиационных фотоаппаратов. Технологии строго охранялись, а само производство считалось стратегически важным для государства.
Что уничтожило шосткинский завод
После распада СССР предприятие потеряло главного заказчика – государство. С началом 1990-х началась борьба за выживание. Отсутствие рынка, конкуренция с импортом и быстрое развитие цифровых технологий сделали плёнку ненужной.
Уже в начале 2000-х "Свема" работала частично: производили небольшие партии фотопленки и кассеты для видеокамер. Да и те не продавались. В 2012 году завод официально обанкротился.
Сотрудники рассказывали, что последние изменения происходили буквально "на энтузиазме". В цехах стояли устаревшие машины, часть оборудования остановили из-за отсутствия сырья. Потом начали распродавать территорию, а корпуса сдавать под склады.
Что осталось от империи "Свеми"
Многие годы шесткинцы смотрели на руины и вспоминали, как "Свема" когда-то кормила город. Но в 2023 году ситуация поменялась. На месте бывшего завода официально создали действующий и развивающийся индустриальный парк "Свема".
Проект включен в каталог 100 украинских технопарков, а управление осуществляет КП "ИП Свема".
Здесь готовят площадки для новых производств, восстанавливают коммуникации и дороги. Часть старых корпусов адаптированы под склады, деревообрабатывающие и машиностроительные цеха. По словам городских властей, в 2025 году количество резидентов превысило десять компаний, среди которых предприятия легкой промышленности и логистические операторы.
Для нас это шанс вернуть жизнь в промышленную зону. Мы не возобновим фотопленку, но можем возобновить работу,
Несмотря на новые изменения, часть территории "Свемы" остается в развалинах. Огромные корпуса с выбитыми окнами заросли мхом, а на воротах еще можно увидеть старый логотип.
Здесь часто снимают клипы, тревел-видео и фоторепортажи. Блоггеры называют это место "украинским Детройтом" — символом прошедшей эпохи.
Старые работники иногда приходят сюда, чтобы просто пройтись по знакомым аллеям. Говорят, запах фотохимии здесь ощущается даже сейчас, когда завод молчит.
Украинский бренд "Свема" — легендарная пленка, которую больше не проявишь
Пленка "Свема" сегодня живет только в архивах, интернет-аукционах и в частных коллекциях.
На OLX и eBay можно найти упакованные рулоны 1980-х годов — по 200–400 грн и дороже. Для кого-то это просто сувенир, для кого-то часть прошлого.
Когда-то эта пленка фиксировала самые важные моменты жизни – от свадьбы до полетов в космос. Теперь она осталась только в старых фотоальбомах и на пожелтевших коробках с логотипом, который знали не только в Союзе.
Вот так завод, снимавший жизнь других, сам стал сюжетом об исчезновении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, как Киев потерял легендарный завод, создававший самые современные компьютеры. Продукцию этого предприятия покупали 12 стран.