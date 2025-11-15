Отключение не проблема. Как обеспечить свиней водой, когда нет света

Фермер Наталья Черванчук поделилась рабочим лайфхаком

При отключении света многие фермы и домохозяйства сталкиваются с проблемами, но некоторые из них можно легко решить. К примеру, есть способ, как снабдить свиней водой почти на неделю.

Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Черванчук из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу. По ее словам, объемы воды зависят от количества поголовья, но даже большие стада можно снабдить водой без света.

Что нужно знать:

Вода у свиней должна быть в открытом доступе постоянно

Через 5 дней в хлеву вода не замерзает и не застаивается, особенно зимой

Для большого количества животных можно использовать бочку

Фермер рассказывает, что у нее в хлеву стоит большая бочка для свиней. Она наполняет ее водой раз в 5 дней. Хотя иногда приходится доливать воду, ведь животные быстро ее выпивают.

"Они себе пьют. Там просто стоит большая бочка и заливается на неделю, и там постоянно вода", — объясняет Черванчук.

Свиньи

Она добавляет, что такое количество воды в большинстве своем обеспечивает без света, ведь носит ведрами из колодца. При этом у нее в хозяйстве 5 свиней где-то по 60 кг и за 5 дней они выпивают эту воду. Но иногда нужно доливать.

Когда свет есть, то воду в бочку качают, но и наносить ведрами для Черванчук не проблема. Даже зимой вода на ферме не замерзает, ведь помещение хорошо утеплено и отапливается буржуйкой. Протапливают хлев не каждый день, пару раз в неделю, но этого достаточно, чтобы держать теплую температуру для свиней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фермер рассказала, кого легче держать: кур или свиней. Назвала главные нюансы разведения этих птиц и животных.