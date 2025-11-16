Владимир Винниченко был революционным политиком и художником, известным по произведению "Солнечная машина"

Владимир Винниченко — политик, писатель и художник, автор универсалов УНР, чья жизнь и творчество до сих пор восхищают историков. Однако при этом общественный деятель любил играть в рискованные игры.

Он был выдающимся украинским политическим деятелем, писателем, драматургом и художником, одним из ключевых создателей УНР. Автором большинства универсалов и законов УНР, возглавлял Генеральный секретариат, Директорию и Украинский Национальный Союз и оставил значительный след в политической и литературной жизни Украины. "Телеграф" решил рассказать об интересном факте из его жизни.

Винниченко — писатель и политик Украины

История величайшего украинца

Винниченко родился в 1880 году в Елисаветграде (ныне Кропивницкий) в семье Кирилла Винниченко и Евдокии Павленко. Он был единственным ребенком от этого брака, а его мать имела еще троих детей от предыдущего брака. Уже в народной школе Владимир проявил исключительные способности, поэтому учительница убедила родителей продолжить образование сына. Несмотря на скромное материальное положение семьи, Винниченко поступил в Елисаветградскую гимназию, где учился с 1890 по 1899 год.

Владимир Винниченко в молодости во время учебы

В старших классах гимназии Владимир активно присоединился к революционному движению и даже написал революционную поэму, за что получил неделю карцера, а впоследствии его отчислили. Однако это не остановило молодого Винниченко: он сдал экзамен на зрелость в 1900 году в Златопольской мужской гимназии и получил аттестат под давлением директора, несмотря на нежелание учителей выдавать диплом.

В 1901 году Винниченко поступил на юридический факультет Киевского университета св. Владимира, где присоединился к Украинской студенческой общине и вступил в Революционную украинскую партию (позже — УСДРП). Он активно проводил агитационную работу среди крестьян и рабочих, за что неоднократно подвергался арестам. Его заключали в Лукьяновскую тюрьму, Винниченко несколько раз бежал и наконец эмигрировал, рискуя жизнью. За границей он работал вместе с Михаилом Грушевским, в частности в издании журнала "Промінь".

Винниченко в 1910-е годы

После Февральской революции 1917 года Винниченко вернулся в Украину и активно включился в политическую жизнь. Он стал членом Центральной Рады, возглавил Генеральный секретариат и занимал должность генерального секретаря внутренних дел. Он выступал против милитаризации государства и предлагал создать милицию вместо регулярной армии, что вызвало критику со стороны некоторых оппонентов, в частности Симона Петлюры. Именно Винниченко был автором почти всех деклараций и законодательных актов Центральной Рады и УНР.

Первый Генеральный секретариат Украинского Центрального Совета в 1917 году

Под его руководством были приняты I и IV универсалы Центральной Рады, которые формировали автономный курс и провозглашали независимость Украины. В то же время политическая жизнь была сложной: под натиском большевистских войск правительство УНР покинуло Киев, Винниченко уехал с женой на юг страны, а затем активно работал над восстановлением государственного управления.

После поражения освободительной борьбы Винниченко поселился на хуторе Княжа Гора на Каневщине, где занимался литературой, написал пьесу "Между двух сил" и подвергся аресту гетманской стражей, но был быстро освобожден. Он возглавлял Украинский Национальный Союз, планировал государственный переворот и сотрудничал с большевиками для оттягивания войск. В ноябре 1918 года стал главой Директории, однако из-за конфликтов с Петлюрой ушел в отставку и уехал за границу.

В эмиграции Винниченко продолжал политическую деятельность, основал зарубежную группу украинских коммунистов и газету "Новая эпоха", выступал с критикой большевистской политики, одновременно активно занимался литературным творчеством. Он проживал в Вене, Чехословакии, Германии и Франции, создал ряд пьес и романов, в частности утопическое произведение "Солнечная машина". Во Франции поселился в городке Мужен недалеко от Канн, стал веганом и посвятил себя живописи и писательству.

Портрет писателя

Его литературное наследие включает три периода: ранние рассказы и очерки (1902—1905), драматургию и романы между 1905 и 1919 годами, а также произведения эмиграционного периода. Ранние произведения Винниченко показывают жизнь крестьян и батраков без идеализации, с революционным пафосом и социальной критикой, второй период включает драмы и романы, анализирующие интеллигенцию, мораль и общественные нормы, а третий период отмечается утопическими произведениями и философией конкордизма.

Винниченко умер 6 марта 1951 года во Франции, оставив после себя значительное политическое и литературное наследие. Его произведения входят в золотой фонд украинской литературы, а политическая деятельность и сегодня служит важным источником для изучения истории Украинской Народной Республики и борьбы за независимость.

Молодой политик

Факты из жизни Винниченко

Кроме политических и литературных достижений, Владимир Винниченко обладал интересной и рискованной натурой, как написали в "Dovidka.biz.ua". Он любил играть в опасные игры: однажды на спор переплывал широченный пруд и чуть не утонул, а другой раз упал с коня. В то же время с детства он отличался чрезвычайной памятью и любовью к книге, овладев чтением в раннем возрасте, что во многом определило его будущий путь как политика и писателя.

