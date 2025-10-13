Едва не сорвал собственную свадьбу из-за стихотворения: малоизвестный факт из жизни Ивана Франко (фото)

"Каменяр" не терял шанса написать что-то новое или переписать то, что ему запало в душу

Выдающийся украинский писатель и общественный деятель Иван Франко оставил глубокий след в литературе и культуре. Его деятельность повлияли на поколения украинцев, а жизнь была полна как счастья, так и боли.

Однако и выдающиеся украинцы имеют забавные истории в жизни: он едва не опоздал на собственную свадьбу, переписывая старое стихотворение из библиотечной книги. "Телеграф" напомнил интересные факты из жизни поэта и его творческий путь.

Что известно о "Каменщике"

В конце августа 1856 года в селе Нагуевичи на Восточной Галичине родился Иван Яковлевич Франко.

Франко получил образование в местной начальной школе, учился при василианском монастыре в Дрогобыче, а затем продолжил образование в Дрогобычской гимназии. В 1874 году он дебютировал в журнале "Друг" с сонетом "Народная песня", а в следующем году поступил на философский факультет Львовского университета, где активно присоединился к редколлегии этого издания.

Украинский писатель Иван Франко

В 1876 году вышел первый поэтический сборник Франко "Баляды и рассказы". В последующие годы писатель пережил несколько арестов из-за активной общественной позиции, но продолжал литературную и научную деятельность: издавал журналы, сотрудничал с газетами и журнальными изданиями, защитил докторскую диссертацию в Венском университете.

Популярные сборники Франкаа

Франко активно развивал украинскую литературу и культуру, оставил более сотни произведений и около 100 псевдонимов. Среди его самых известных сборников — "С вершин и низин", "Увядшие листья", "Мой Измарагд", "Из дней печали". В 1915 году украинская общественность выдвинула его кандидатуру на Нобелевскую премию, однако из-за смерти писателя этого признания он уже не получил. Иван Франко умер 28 мая 1916 года и был похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Брак Франко

В 1886 году Иван Франко женился на студентке Высших женских курсов Ольге Хоружинской. Интересно, что писатель чуть не опоздал на церемонию: в кабинете невесты отца он нашел старую книгу и переписывал с нее редкое стихотворение. Вместе супруги воспитали четырех детей — Андрея, Тараса, Петра и Анну. Однако позже жена сошла с ума и ее отвезли в дом для душевнобольных, как ранее писал "Телеграф".

Напомним, мы ранее также рассказывали об интересных фактах из жизни величайшего украинца Ивана Багряного, а именно почему он ежедневно носил с собой яд.