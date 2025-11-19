Трагически погиб в 33 года и покоится среди священников: как выглядит могила младшего сына Януковича (фото)

Гибель младшего сына Януковича стала для многих загадкой

Сыновья бывшего президента Украины Виктора Януковича после бегства из страны в 2014 году обосновались в России. Старший наследник зарабатывает на воровстве, а младший трагически погиб в 2015 году. Его похоронили в оккупированном Севастополе.

Что известно:

Младший сын Виктора Януковича утонул в марте 2015 года на озере Байкал, когда его машина провалилась под лед

Виктора Януковича-младшего похоронили на Братском военном кладбище в Севастополе и установили ему большой мемориал

Как погиб младший сын Виктора Януковича

Виктор Янукович-младший погиб при трагических обстоятельствах 20 марта 2015 года на озере Байкал в Иркутской области. В тот день он находился за рулем микроавтобуса Volkswagen Multivan, на котором выехал на замерзший лед. Однако он оказался недостаточно прочным и автомобиль провалился под воду. Пассажиры успели выбраться, а Янукович-младший утонул. Ему было всего 33 года.

Виктор Янукович-младший погиб в 33 года

Российские власти несколько дней не признавали факт смерти сына беглого украинского президента. В официальных документах он проходил под чужой фамилией — Виктор Давыдов (фамилия его бабушки). Смерть младшего сына Януковича породила волну слухов и домыслов.

Как выглядел младший сын Виктора Януковича

Где похоронен Виктор Янукович-младший и как выглядит его могила

Младшего сына Виктора Янукович похоронили в оккупированном Севастополе на Братском военном кладбище, где покоятся около 50 тысяч участников Крымской войны, защитивших город в 1854–1855 годах.

Могила младшего сына Виктора Януковича

Казначей храма Вера Александровна рассказала, что территория принадлежит Свято-Никольскому храму, и здесь разрешено хоронить только священников, прихожан церкви и тех, кто сделал пожертвование на благо храма.

Рядом с Януковичем-младшим погребены два полковника русской армии. Также здесь покоятся священники и прихожане церкви Казначей храма

Памятник на могиле Виктора Януковича-младшего отличается необычным оформлением. На бюсте выбито его имя, а также даты рождения и смерти, а над бюстом установили арку с цитатой из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как кто положит душу свою за друга своего".

Памятник на могиле Виктора Януковича-младшего

Кадры с места погребения сына Януковича в 2018 году показало издание "Крым. Реалии". Писали, что могила находится под видеонаблюдением.

Виктор Янукович-младший похоронен в Севастополе

"Телеграф" писал ранее, как изменилась любовница беглого Янукович. Женщина сменила фамилию и заметно постарела.