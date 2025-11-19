Трагічно загинув у 33 роки і спочиває серед священників: як виглядає могила молодшого сина Януковича (фото)

Загибель молодшого сина Януковича стала для багатьох загадкою

Сини колишнього президента України Віктора Януковича після втечі з країни у 2014 році влаштувалися в Росії. Старший спадкоємець заробляє на крадіжках, а молодший трагічно загинув у 2015 році. Його поховали в окупованому Севастополі.

Що відомо:

Молодший син Віктора Януковича потонув у березні 2015 року на озері Байкал, коли його машина провалилася під кригу

Віктора Януковича-молодшого поховали на Братському військовому цвинтарі у Севастополі та встановили йому великий меморіал

Як загинув молодший син Віктора Януковича

Віктор Янукович-молодший загинув за трагічних обставин 20 березня 2015 року на озері Байкал в Іркутській області. Того дня він перебував за кермом мікроавтобуса Volkswagen Multivan, на якому виїхав на замерзлу кригу. Однак вона виявилася недостатньо міцною й автомобіль провалився під воду. Пасажири встигли вибратися, а Янукович-молодший потонув. Йому було лише 33 роки.

Російська влада кілька днів не визнавала факт смерті сина українського президента-втікача. В офіційних документах він проходив під іншим прізвищем Віктор Давидов (прізвище його бабусі). Смерть молодшого сина Януковича породила хвилю чуток та домислів.

Де похований Віктор Янукович-молодший і як виглядає його могила

Молодшого сина Віктора Януковича поховали в окупованому Севастополі на Братському військовому цвинтарі, де спочивають близько 50 тисяч учасників Кримської війни, які захищали місто у 1854–1855 роках.

Скарбник храму Віра Олександрівна розповіла, що територія належить Свято-Микільському храму, і тут дозволено ховати лише священників, парафіян церкви та тих, хто зробив пожертву на благо храму.

Поряд з Януковичем-молодшим поховані два полковники російської армії. Також тут спочивають священники та парафіяни церкви Скарбник храму

Пам’ятник на могилі Віктора Януковича-молодшого вирізняється незвичайним оформленням. На бюсті вибито його ім’я, а також дати народження та смерті, а над бюстом встановили арку з цитатою з Євангелія від Іоанна: "Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх"

Кадри з місця поховання сина Януковича у 2018 році показало видання "Крим. Реалії ". Писали, що могила перебуває під відеоспостереженням.

