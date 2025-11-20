Гороскоп на 21 ноября: дальняя поездка у Раков, удачный шопинг у Весов

Самое время позаботиться о своей выгоде

Во время последнего в 2025 году ретроградного Меркурия "Телеграф" подготовил гороскоп на сегодня, 21 ноября, чтобы вы заранее знали, чего ожидать от этой пятницы.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Влияние Вселенной на вашу удачу и энергию будет неоднозначным, поэтому не ищите виноватых в своих ошибках и не перекладывайте ответственность на других. День благоприятен для получения новых знаний и опыта.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Старайтесь избегать конфликтов, поскольку даже мелкие ссоры способны испортить настроение. Возможны трудности уже с утра, поэтому будьте внимательны на работе и дома. Вечером проведите время с семьей и близкими.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Особое внимание уделите здоровью. Удачный день сегодня для начала спортивных занятий, отказа от вредных привычек. К новым рабочим идеям подходите с рациональной критикой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сосредоточьтесь на трудолюбии. Ночные светила повысят вашу продуктивность. Это подходящее время, чтобы направить энергию на работу, дела и полезные начинания. Можно заняться учебой, хобби, совершить покупки или отправиться в дальнюю поездку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ищите выгоду и поддержку — будь то скидки в магазинах или помощь коллег и близких. Нет ничего плохого в том, что кто-то искренне желает вам помочь. Главное сегодня — не забывать благодарить и проявлять вежливость.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Не давайте необдуманных обещаний своей половинке — это поможет избежать лишних недоразумений в личной жизни. В работе же придется проявить выдержку и трудолюбие, чтобы подтвердить свою компетентность и укрепить авторитет в глазах окружающих.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Утро может начаться с разногласий с родными. Постарайтесь сохранять спокойствие и не говорить лишнего — эта ссора способна стать решающей. День отлично подходит для покупок, поэтому смело отправляйтесь на шопинг.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Многим предстоит стать свидетелями непростых событий в жизни близких или наблюдать за острыми социальными конфликтами. Не втягивайтесь в чужие переживания: поспешные действия могут оказаться ошибочными. Буря пройдет стороной, если заранее продумать пути отступления.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Будьте внимательны: недоброжелатели могут активизироваться. Не делитесь своими планами на день и ближайшее время. Под вечер наступит подходящий момент для легкой уборки или перестановки мебели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не ищите сегодня виноватых в своих ошибках — такая позиция ни к чему хорошему не приведет. Постарайтесь справиться с ревностью и не ограничивать свободу близких, не навязывайте им свою точку зрения.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Не переносите важные задачи на потом — это может обернуться серьезными неприятностями. В сфере отношений старайтесь сегодня проявлять больше инициативы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не позволяйте окружающим влиять на ваши решения. Осторожнее с манипуляторами и токсичными людьми. В работе и бизнесе лучше полагаться на собственные силы — так вы сохраните свою удачу.