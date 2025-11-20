Гороскоп на 21 листопада: далека поїздка у Раків, вдалий шопінг у Терезів

Саме час подбати про свою вигоду

Під час останнього у 2025 році ретроградного Меркурія "Телеграф" підготував гороскоп на сьогодні, 21 листопада, щоб ви заздалегідь знали, чого очікувати від цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Вплив Всесвіту на вашу удачу та енергію буде неоднозначним, тому не шукайте винних у своїх помилках та не перекладайте відповідальність на інших. День сприятливий для здобуття нових знань та досвіду.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Намагайтеся уникати конфліктів, оскільки навіть дрібні сварки здатні зіпсувати настрій. Можливі труднощі вже з ранку, тому будьте уважні на роботі та вдома. Увечері проведіть час із сім’єю та близькими.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Особливу увагу приділіть здоров’ю. Вдалий день для початку спортивних занять, відмови від шкідливих звичок. До нових робочих ідей підходьте з раціональною критикою.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зосередьтеся на працьовитості. Нічні світила підвищать вашу продуктивність. Це слушний час, щоб спрямувати енергію на роботу, справи та корисні починання. Можна зайнятися навчанням, хобі, здійснити покупки або вирушити у далеку подорож.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Шукайте вигоду та підтримку — чи то знижки в магазинах, чи то допомогу колег та близьких. Немає нічого поганого в тому, що хтось щиро бажає допомогти вам. Головне сьогодні — не забувати дякувати і проявляти ввічливість.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не давайте необдуманих обіцянок своїй половинці – це допоможе уникнути зайвих непорозумінь в особистому житті. У роботі доведеться проявити витримку і працьовитість, щоб підтвердити свою компетентність і зміцнити авторитет в очах оточуючих.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ранок може розпочатися з розбіжностей із рідними. Намагайтеся зберігати спокій і не говорити зайвого — ця сварка здатна стати вирішальною. День чудово підходить для покупок, тому сміливо вирушайте на шопінг.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Багато хто має стати свідками непростих подій у житті близьких або спостерігати за гострими соціальними конфліктами. Не втягуйтеся у чужі переживання: поспішні дії можуть бути помилковими. Буря пройде стороною, якщо заздалегідь продумати шляхи відступу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Будьте уважні: недоброзичливці можуть активізуватись. Не діліться своїми планами на день та найближчим часом. Надвечір настане підходящий момент для легкого прибирання або перестановки меблів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не шукайте сьогодні винних у своїх помилках — така позиція ні до чого хорошого не приведе. Намагайтеся впоратися з ревнощами та не обмежувати свободу близьких, не нав’язуйте їм свою думку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не переносьте важливих завдань на потім — це може призвести до серйозних неприємностей. У сфері стосунків намагайтеся сьогодні проявляти більше ініціативи.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не дозволяйте іншим впливати на ваші рішення. Обережніше з маніпуляторами та токсичними людьми. У роботі та бізнесі краще покладатися на власні сили — так ви збережете свою удачу.