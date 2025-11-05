В Украине наконец-то увеличили детские выплаты. Когда и сколько теперь будут платить (инфографика)

Женщинам, что Официально не работают, в связи с беременностью и родами будут выплачивать пособие размером 7 000 грн

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла Закон, усиливающий поддержку родителей и создающий современные условия для сочетания материнства (родительства) с профессиональной жизнью. С 1 января 2026 года выплата за рождение ребенка составит 50 000 грн, есть и другие изменения.

Что нужно знать:

Верховная Рада приняла закон об увеличении выплат семьям с детьми

Возросла единовременная помощь при рождении и ежемесячные выплаты в течение года

Семьи, ребенку которых на 1 января 2026 года не будет года, к этому возрасту будут получать 7860 гривен

О принятии закона сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Его поддержали 294 народных депутата.

Возросла сумма пособия при рождении ребенка и в первый год его жизни

Единоразовая денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка теперь будет составлять 50 000 грн. Пособие по уходу за ребенком до 1 года выросло до 7 000 грн в месяц. Для ребенка с инвалидностью – 10 500 грн/мес.

Важный момент: семьи, ребенку которых по состоянию на 1 января 2026 еще не исполнится год, продолжат получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7 000 гривен в месяц до достижения ребенком 1 года.

Другие нововведения

"єЯсла" — целевая денежная поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет в размере 8 000 грн/мес, которую можно использовать на оплату детского сада, кружков или других услуг ухода. Для детей с инвалидностью 12 000 грн/мес

"Пакунок малюка" — будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости. Получить можно с 36 недели беременности

"Пакунок школяра" — единовременная выплата 5 000 грн для учащихся 1 класса

Официально не работающим женщинам в связи с беременностью и родами будут выплачивать пособие размером 7 000 грн. Помощь можно будет получить за 70 дней до родов.

Как сообщал "Телеграф", в Украине с 15 ноября начнется прием заявок на участие в государственной программе "Зимняя поддержка", по которой граждане смогут получить единовременную выплату в размере 1000 гривен. Для социально уязвимых категорий населения предусмотрены дополнительные выплаты по 6500 гривен.