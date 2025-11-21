Лосось, бджола, чайник і не тільки: костюми учасниць "Міс Всесвіту 2025" розсмішили мережу (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цього року костюми учасниць виглядали дуже дивно
У Таїланді завершився конкурс краси "Міс Всесвіт 2025", на якому Україну представляла Софія Ткачук. Навколо її національного костюма спалахнув скандал, а вбрання інших учасниць і зовсім викликали шквал сміху та глузувань.
Що відомо:
- На конкурсі "Міс Всесвіт 2025" українка не пройшла у топ-30, а перемога дісталася представниці Мексики
- Національний костюм українки на конкурсі викликав невдоволення, а вбрання інших учасниць розсмішили мережу
Українка представила костюм "Голуб миру" на конкурсі "Міс Всесвіт"
Софія Ткачук з’явилася на сцені конкурсу краси "Міс Всесвіт" у символічному костюмі "Голуб миру". Українка була одягнена у вбрання сріблястих та перламутрових тонів, з поясом, прикрашеним скульптурою голуба з розправленими крилами. Корсет сукні нагадував військові обладунки. У руках Софія тримала глобус, на якому територію України було виділено червоними маками.
Але її вбрання викликало хвилю обурення. Українцям не сподобалося, що кольори національного прапора були розміщені знизу, та й сам костюм більше нагадував вбрання для косплею.
- "Мені подобається... ще знизу українські кольори прапора. Голуб миру";
- "Голубка миру вже не та";
- "Це клоунада. Але костюм нашої.. у країні війна і їй причепили прапор України між ніг, голуба вище між тими ж ногами й в руку засунули глобус, де мабуть росія є"
Але знайшлися й ті, хто вважав костюм українки не таким уже й поганим на тлі тих, що були представлені на конкурсах у минулі роки.
- "Ті, хто критикує нинішній костюм нашої представниці на "Міс Всесвіту", напевно, забули, яке ла*но було раніше";
- "Наречена війни (ця назва образу… якесь осквернення символу Майдану);
Найдивніші костюми учасниць на конкурсі "Міс Всесвіт 2025"
Цього року учасниці конкурсу краси дивували своїми вбраннями та викликали хвилю сміху у мережі. Наприклад, представниця Норвегії вийшла на сцену в костюмі лосося, розгорнувши його, на учасниці можна було помітити напівпрозорий боді, який імітував нутрощі риби.
Конкурсантка з Танзанії презентувала костюм "Королева бджіл". Виглядало це досить комічно.
Учасниця з В’єтнаму вирішила не заморочуватися і зробила ставку на простоту. Вона з’явилася на сцені у простій білій сукні разом із велосипедом.
Не менш здивував і національний костюм представниці Шрі-Ланки. Дівчина вийшла у сукні у вигляді величезного чайника, який нагадував лампу Алладіна з казки.
Учасниця від Сенегалу з’явилася на сцені в образі лева, одягнувши справжню гриву.
Мережа вибухнула жартами, багато хто в коментарях відзначив, що це було більше схоже на фестиваль косплею Comic Con, а не на конкурс краси.
- "Геловін був нещодавно, вирішили заощадити";
- "Голуб уже здається нічого так";
- "Я ору і не можу підібрати слів з чого ж почати ... Я реально думала, що це косплей";
- "Лосось це прямо вогонь, добре що не окунь".
"Телеграф" показував раніше найгарячіші фотографії мексиканки з титулом "Міс Всесвіт 2025". Дівчині 25 років.