Лосось, бджола, чайник і не тільки: костюми учасниць "Міс Всесвіту 2025" розсмішили мережу (фото)

Цього року костюми учасниць виглядали дуже дивно

У Таїланді завершився конкурс краси "Міс Всесвіт 2025", на якому Україну представляла Софія Ткачук. Навколо її національного костюма спалахнув скандал, а вбрання інших учасниць і зовсім викликали шквал сміху та глузувань.

Що відомо:

На конкурсі "Міс Всесвіт 2025" українка не пройшла у топ-30, а перемога дісталася представниці Мексики

Національний костюм українки на конкурсі викликав невдоволення, а вбрання інших учасниць розсмішили мережу

Українка представила костюм "Голуб миру" на конкурсі "Міс Всесвіт"

Софія Ткачук з’явилася на сцені конкурсу краси "Міс Всесвіт" у символічному костюмі "Голуб миру". Українка була одягнена у вбрання сріблястих та перламутрових тонів, з поясом, прикрашеним скульптурою голуба з розправленими крилами. Корсет сукні нагадував військові обладунки. У руках Софія тримала глобус, на якому територію України було виділено червоними маками.

Софія Ткачук на конкурсі "Міс Всесвіт 2025"

Але її вбрання викликало хвилю обурення. Українцям не сподобалося, що кольори національного прапора були розміщені знизу, та й сам костюм більше нагадував вбрання для косплею.

"Мені подобається... ще знизу українські кольори прапора. Голуб миру";

"Голубка миру вже не та";

"Це клоунада. Але костюм нашої.. у країні війна і їй причепили прапор України між ніг, голуба вище між тими ж ногами й в руку засунули глобус, де мабуть росія є"

Костюм українки на "Міс Всесвіт" розкритикували

Але знайшлися й ті, хто вважав костюм українки не таким уже й поганим на тлі тих, що були представлені на конкурсах у минулі роки.

"Ті, хто критикує нинішній костюм нашої представниці на "Міс Всесвіту", напевно, забули, яке ла*но було раніше";

"Наречена війни (ця назва образу… якесь осквернення символу Майдану);

Костюми українок на "Міс Всесвіт"

Найдивніші костюми учасниць на конкурсі "Міс Всесвіт 2025"

Цього року учасниці конкурсу краси дивували своїми вбраннями та викликали хвилю сміху у мережі. Наприклад, представниця Норвегії вийшла на сцену в костюмі лосося, розгорнувши його, на учасниці можна було помітити напівпрозорий боді, який імітував нутрощі риби.

Учасниця з Норвегії у костюмі лосося.

Конкурсантка з Танзанії презентувала костюм "Королева бджіл". Виглядало це досить комічно.

Конкурсантка з Танзанії

Учасниця з В’єтнаму вирішила не заморочуватися і зробила ставку на простоту. Вона з’явилася на сцені у простій білій сукні разом із велосипедом.

Учасниця з В’єтнаму з велосипедом

Не менш здивував і національний костюм представниці Шрі-Ланки. Дівчина вийшла у сукні у вигляді величезного чайника, який нагадував лампу Алладіна з казки.

Костюм чайника представниці Шрі-Ланки

Учасниця від Сенегалу з’явилася на сцені в образі лева, одягнувши справжню гриву.

Учасниця від Сенегалу на "Міс Всесвіт 2025"

Мережа вибухнула жартами, багато хто в коментарях відзначив, що це було більше схоже на фестиваль косплею Comic Con, а не на конкурс краси.

"Геловін був нещодавно, вирішили заощадити";

"Голуб уже здається нічого так";

"Я ору і не можу підібрати слів з чого ж почати ... Я реально думала, що це косплей";

"Лосось це прямо вогонь, добре що не окунь".

Українців розсмішили костюми на конкурсі "Міс Всесвіт"

"Телеграф" показував раніше найгарячіші фотографії мексиканки з титулом "Міс Всесвіт 2025". Дівчині 25 років.