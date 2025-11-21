День пам’яті жертв Голодомору: коли запалювати свічку і що означає ця акція

Щороку українці цього дня схиляють голови у глибокій скорботі

У п’ятницю, 22 листопада, в Україні вшановуватимуть пам’ять жертв Голодомору. Цього дня заведено ставити на підвіконня запалену свічку та приєднуватись до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Що відомо:

День пам’яті жертв Голодомору щорічно відзначається в Україні у четверту суботу листопада

Цього дня українці приєднуються до акції "Запали свічку", ініціатором якої став американський історик

О котрій запалювати свічку в День пам’яті жертв Голодомору і навіщо

День пам’яті жертв Голодомору було започатковано 26 листопада 1998 року указом президента України Леоніда Кучми. Відзначається він у четверту суботу листопада, 2025 року ця дата припадає на 22 листопада.

У 2006 році Верховна Рада офіційно визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

День пам’яті жертв Голодомору у 2025 році відзначається 22 листопада

Запалювати свічку цього дня — це не просто символ пам’яті мільйонів жертв страшної трагедії, а й знак сили духу, а також надії, що подібні події більше ніколи не повторюватимуться. Полум’я від свічок перетворюється на потужний символ світла, що перемагає пітьму.

У День пам’яті жертв Голодомору українці о 16:00 долучаються до акції "Запали свічку". В цей час починається загальнонаціональна хвилина мовчання.

Українців закликають приєднатися до акції "Запали свічку"

Відомо, що ініціатором акції пам’яті виступив американський історик Джеймс Мейс, який присвятив роки дослідженню Голодомору в Україні.

Давайте цього дня поставимо на підвіконня запалену свічку, щоби згадати мільйони розстріляних, які померли від голоду. Багато хто з них не встиг залишити на цій землі свого прямого продовження – синів та дочок. Вогники свічок, що горять у наших вікнах, стануть знаком того, що вони не забуті, що і вони мають нащадків, які їх пам’ятають. Джеймс Мейс

