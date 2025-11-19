Вход в него был только для избранных: как выглядел дом "слуг народа" в Харькове

Здесь жили дворяне и останавливались партийные деятели, а сегодня здание почти разрушено

Особняк на улице Свободы, 35 в Харькове всегда выделялся среди соседних домов. Территория вокруг дома была огорожена забором и попасть туда могли не все. А еще особняк стал известен благодаря людям, которые останавливались в его стенах. Сначала он принадлежал дворянам, а в советскую эпоху здесь останавливались высокопоставленные партийные деятели.

"Телеграф" предлагает узнать историю особняка Мигриных, который еще называют Дом Гинзбурга.

Дворовые места по улице Ветеринарной (сегодня улица Свободы) супруга врача Николая Мигрина Софья купила в 1897 году. По данным otkudarodom.ua, под № 37 она построила каменный двухэтажный дом (сегодня четырехэтажное здание), в котором после смерти мужа жила с детьми. А в 1902 году Мигрина построила одноэтажный особняк под №35. Здание изначально планировалось для сдачи в аренду, и вскоре его сняла семья Перлик.

Одноэтажный особняк был построен в 1902 году в стиле модерн

Историки и краеведы не пришли к единому мнению об авторе проекта особняка. Многие архитекторы, анализируя формы и стиль, предполагают, что здание мог спроектировать Александр Гинзбург. Документальных подтверждений этому нет. Впрочем, это не мешало прижиться названию Дом Гинзбурга.

В 1920 году дом № 35 отобрали для семьи Иона Якира, а № 37 национализировали. Семьям Мигриных и Перлик пришлось жить во флигеле.

По некоторым сведениям, до 1937 года в особняке жил командир харьковского гарнизона Иван Дубовой, который, по воспоминаниям очевидцев, даже разрешал детям из соседних дворов заходить в сад за яблоками.

В советское время особняк получил неофициальное название дом "слуг народа", так как здесь устроили закрытую гостиницу для высокопоставленных чиновников. Интерьеры отличались массивностью и строгостью: огромный кабинет с портретом Брежнева, кинозал на несколько мест, бильярдная, комнаты охраны, столовые и терраса, ведущая в сад. На втором этаже находилась спальня для генсека и небольшой кабинет. Гостей привозили редко — дом считался запасным вариантом для делегаций и партийных работников.

Кроме того, в разные годы в особняке располагались избирательный участок, фонд мира, общество борьбы за трезвость.

Особняк Мигриных в 2014 году. Фото Denis Vitchenko

В апреле 1980 года особняк признали памятником архитектуры местного значения. Но в 2008 году его лишили охранного статуса. К тому времени дом находился в запущенном состоянии: стены разрушались, окна и двери были заколочены, внутри периодически селились бездомные.

В 2019 году старинный особняк начали разбирать. Фото SaveKharkiv

В 2019 году стало известно о планах построить на месте особняка 13-этажный жилой комплекс с подземным паркингом. В августе того же года начался демонтаж здания.

Проект дома, который планировали построить на месте Дома Гинзбурга. Фото megainvestbud.com.ua

До начала полномасштабного вторжения работы частично продолжались, но затем были остановлены. Сейчас дом разрушен лишь частично, а его судьба остается неопределенной.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю дворца "Железнодорожник" в Харькове.