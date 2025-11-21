Ради селфи с Билык? Залужный отказался от привычного стиля одежды в Британии (фото)

Генерал променял деловой костюм на худи за почти 9 тысяч

Украинская певица Ирина Билык поделилась общим фото с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он, будучи дипломатом в Великобритании, удивил сменой своего стиля.

Что нужно знать:

В сети "вирусится" фото украинского посла Залужного с Билык, сделанное в Лондоне

Залужный появился не в форме и не в костюме, а в темно-синем худи британского бренда HACKETT

"Телеграф" выяснил стоимость худи на официальном сайте бренда

Дружеское фото артистки и украинского посла, сделанное в Лондоне, активно распространяется в сети. Внимание на снимке привлек не столько сам факт встречи двух известный людей, сколько редкий выбор одежды 52-летнего генерала в отставке.

Поскольку в последнее время Залужный, выходя из своей дипломатичной должности, предпочитал бывать на публике в строгих деловых костюмах или военной форме, в этот раз он предстал в темно-синем теплом худи с надписью HACKETT.

От костюмов до уютных худи. Фото: Getty Images

"Телеграф" решил выяснить, что за бренд предпочитает носить бывший главнокомандующий украинской армией среди англичан. Выяснилось, что HACKETT — это британский мужской бренд классической одежды и кэжуэл. Идентичный худи на сайте стоит £160 (приблизительно 9 тысяч гривен).

Напомним, что Валерий Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ до 8 февраля 2024 года, когда президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку. В мае того же года Зеленский назначил его послом Украины в Соединенном Королевстве. Генерал сменил военную форму на классический костюм, а рабочие совещания — на участие в светских мероприятиях со своей женой Еленой.