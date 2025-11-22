Как нарезать лук и не плакать? Многие не догадываются об этой хитрости

Нужно всего лишь изменить способ нарезания лука

Есть множество проверенных лайфхаков, помогающих облегчить работу на кухне. Один из них касается того, как нарезать лук без слез — мало кто знает об этой хитрости.

В сети Threads украинка рассказала, что весь секрет в правильной нарезке лука. Точнее в том, чтобы не отрезать его "попку".

Как нарезать лук без слез

Лук вызывает слезы из-за веществ, которые выделяются при разрезании его клеток. Когда нож повреждает луковицу, в воздух высвобождаются серосодержащие соединения, которые раздражают наши глаза.

Эти вещества равномерно не расположены по всей луковице, их большая концентрация расположена именно в той части, где корешки. Поэтому чем сильнее повреждается основание, тем активнее выделяются раздражающие глаза соединения.

То есть, логика в этой небольшой хитрости есть: если не срезать "попку" в самом начале и по возможности не затрагивать эту часть, то концентрация раздражающих веществ останется ниже, а слез — меньше.

Как без слез нарезать лук

Но многие отрезают корневое основание лука в первую очередь, соответственно, глаза начинают слезиться быстрее.

