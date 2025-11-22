Як нарізати цибулю і не плакати? Багато хто не здогадується про цю хитрість

Потрібно лише змінити спосіб нарізання цибулі

Є безліч перевірених лайфхаків, які допомагають полегшити роботу на кухні. Один із них стосується того, як нарізати цибулю без сліз — мало хто знає про цю хитрість.

У мережі Threads українка розповіла, що весь секрет у правильній нарізці цибулі. Точніше в тому, щоб не відрізати її "попку".

Як нарізати цибулю без сліз

Цибуля викликає сльози через речовини, що виділяються при розрізанні її клітин. Коли ніж розрізає цибулину, у повітря вивільняються сірковмісні сполуки, які дратують наші очі.

Ці речовини рівномірно не розташовані по всій цибулині, їхня велика концентрація розташована саме в тій частині, де коріння. Тому чим сильніше ушкоджується основа, тим активніше виділяються дратівливі для очей з’єднання.

Тобто, логіка в цьому секреті все ж є: якщо не зрізати "попку" на самому початку і по можливості не торкатися цієї частини, то концентрація дратівливих речовин залишиться нижче, а сліз — менше.

Як без сліз нарізати цибулю

Але багато хто відрізає кореневу основу цибулини в першу чергу, відповідно, очі починають сльозитися швидше.

