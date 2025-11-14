Даже покупать ничего не нужно: эта простая хитрость спасет вас от влаги на окнах

Есть простой лайфхак, как избавиться от влаги на окнах

Многие люди с наступлением холодов сталкиваются с проблемой конденсата на окнах. Это может испортить фурнитуру окон и вызвать грибок, поэтому важно избавиться от влаги.

Конденсат на окнах появляется из-за перепадов температур: в помещении тепло, а на улице — холодно. Также у вас может быть плохая вентиляция. Пользователь сети на платформе Reddit поделился своим опытом борьбы с конденсатом.

Как избавиться от конденсата на окнах

Чтобы влага исчезла, не следует оставлять окна открытыми на долгое время, ведь тогда быстро становится холодно. Вместо этого нужно открыть два окна на короткое время, например на 5 минут. Выберите два окна, которые расположены далеко друг от друга, чтобы образовался сквозняк. Одно может быть внизу, а другое — сверху, или одно — спереди, а другое — сзади комнаты.

Пользователь сети поделился лайфхаком по поводу конденсата, скриншот с сайта Reddit

Также можно открыть окна в разных комнатах. Одновременно следует открыть и дверь в комнате, чтобы появилась циркуляция воздуха. Однако не забудьте что-то подложить под дверь, потому что из-за сквозняка они могут хлопнуть, закрываясь. Напоследок, купите влагомер и посмотрите, изменяется ли уровень влаги в помещении после таких действий.

