Добрый знак? В небе над Донецкой областью увидели необычное явление (фото)

Невероятный закат завирусился в сети

Во время заката 22 ноября, в субботу, украинцы увидели странность в Донецкой области. Ведь облака, озаренные лучами солнца, приобрели интересную форму. Некоторые писали, что они похожи на феникса.

Соответствующее фото опубликовала пользователь в Threads. По ее словам, фото без фильтра сделаны вечером скорее всего в Славянске, ведь такая геолокация выставлена на сообщении.

Сам автор подчеркнула, что видит на фото птицу, в том числе журавля. В то же время мужчина считает, что облака напоминают феникса.

"Что бы ни было, мне кажется, это очень символическим", — пишет женщина.

Небо над Донецкой областью 22 ноября 2025

Облака напоминают украинцам феникса

На фото действительно облака приобрели странную форму и довольно сильно напоминают какую-то птицу. Красоты добавляет и невероятный закат, из-за чего облака озарились золотыми лучами. Заметим, что феникс — мифическая птица, которая является символом возрождения, бессмертия и вечной жизни. Он способен возрождаться из собственного пепла после самосожжения.

Пост автора фото

Пользователи в комментариях отметили, что также видят на фото феникса или журавля:

"А мне на феникса похоже. Благодарю вас за эти красивые фото".

"Феникс, увидела сразу, потом прочла текст".

"Феникс. Однозначно он. Тот, что возрождается из пепла".

’’Наше небо самое лучшее, красивое и нет разницы то ли журавль, то ли феникс. Мне кажется, там их двое и это так красиво, просто красота!"

