Добрый знак? В небе над Донецкой областью увидели необычное явление (фото)
Невероятный закат завирусился в сети
Во время заката 22 ноября, в субботу, украинцы увидели странность в Донецкой области. Ведь облака, озаренные лучами солнца, приобрели интересную форму. Некоторые писали, что они похожи на феникса.
Соответствующее фото опубликовала пользователь в Threads. По ее словам, фото без фильтра сделаны вечером скорее всего в Славянске, ведь такая геолокация выставлена на сообщении.
Сам автор подчеркнула, что видит на фото птицу, в том числе журавля. В то же время мужчина считает, что облака напоминают феникса.
"Что бы ни было, мне кажется, это очень символическим", — пишет женщина.
На фото действительно облака приобрели странную форму и довольно сильно напоминают какую-то птицу. Красоты добавляет и невероятный закат, из-за чего облака озарились золотыми лучами. Заметим, что феникс — мифическая птица, которая является символом возрождения, бессмертия и вечной жизни. Он способен возрождаться из собственного пепла после самосожжения.
Пользователи в комментариях отметили, что также видят на фото феникса или журавля:
- "А мне на феникса похоже. Благодарю вас за эти красивые фото".
- "Феникс, увидела сразу, потом прочла текст".
- "Феникс. Однозначно он. Тот, что возрождается из пепла".
- ’’Наше небо самое лучшее, красивое и нет разницы то ли журавль, то ли феникс. Мне кажется, там их двое и это так красиво, просто красота!"
