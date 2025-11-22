Добрий знак? У небі над Донеччиною побачили незвичне явище (фото)

Неймовірний захід сонця завірусився в мережі

Під час заходу сонця 22 листопада, у суботу, українці побачили дивину на Донеччині. Адже хмари, осяяні промінням сонця, набули цікавої форми. Дехто писав, що вони схожі на фенікса.

Відповідне фото опублікувала користувачка у Threads. За її словами, фото без жодного фільтра зроблені ввечері ймовірніше у Слов'янську, адже така геолокація виставлена на дописі.

Сама авторка наголосила, що бачить на фото птаха, зокрема журавля. Водночас чоловік вважає, що хмари нагадують фенікса.

"Що б не було, мені ввижається дуже символічним", — пише жінка.

Небо над Донецькою областю 22 листопада 2025

Хмари нагадують українцям фенікса

На фото дійсно хмари набули дивної форми і досить сильно нагадують якогось птаха. Краси додає й неймовірний захід сонця, через що хмари осяяло золотими проміннями. Зауважимо, що фенікс — це міфічний птах, який є символом відродження, безсмертя та вічного життя. Він має здатність відроджуватися з власного попелу після самоспалення.

Пост авторки фото

Користувачі в коментарях наголосили, що також бачать на фото фенікса чи журавля:

"А мені на фенікса схоже. Дякую вам за ці красиві фото".

"Фенікс, побачила одразу, потім прочитала текст".

"Фенікс. Однозначно він. Той, що відроджується з попелу".

''Наше небо найкраще, найкрасивіше і нема різниці чи журавель, чи фенікс. Мені здається, там їх двоє і це так гарно, просто краса!"

Раніше "Телеграф" розповідав, що дивне явище в небі спантеличило жителів одразу двох областей України.