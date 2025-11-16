Птичий апокалипсис? Странное явление в небе озадачило жителей сразу двух областей Украины (видео)

Большие стаи ворон заметили в городах в центре и севере Украины

Сразу в двух городах заметили огромные стаи ворон. Птицы кружили над Винницей и Черниговом.

Вороны, сбившись в немалые стаи в небе, удивили зевак. Данным видео поделились пользователи, пишет "Телеграф".

В одном из них нашествие воронов зафиксировано над центром Винницы. В видео показано, как действительно большое количество птиц кружит над городом.

В сети предположили, что согласно народным приметам, много воронов означает "изменение погоды". Поэтому, как не исключают, скоро нас ждет зима, которая уже почти стоит на пороге.

Жители Чернигова также сообщают, что огромные стаи ворон были зафиксированы на улице Княжеской в центре города.

"Это может быть природное явление, но вид большого количества птиц часто вызывает тревогу", — отмечают черниговчане.

Но местные "туземцы" подчеркивают, что ничего необычного здесь нет. Подобные этой "толпе" птицы летают каждый день — утром на мусорный полигон, а уже вечером передвигаются на ночлег.

Опытные украинцы отмечают, что "танец" птиц в небе называется мурмурация. Подобное явление происходит каждую осень.

В то же время в сети убеждены, что пусть лучше над головами летают вороны, чем "шахеды".

Что такое мурмурация

Мурмурация птиц

"Мурмурация" происходит от латинского слова murmuratio, то есть — "бормотание, жужжание". Так называют скоординированный полет птиц в группах, постоянно меняющий свою форму во время движения. Птицы перемещаются на скорости до 40 км/ч, однако не соприкасаются друг с другом, хотя и двигаются, кажется, совсем непредсказуемо. Это явление служит защитой от врагов, поскольку хаотическое движение стаи отвлекает преследователей, снижая возможность нападения на отдельную особь.

Напомним, "Телеграф" писал, что на территории курорта Куяльник возле Одессы увидели скоординированный полет большого количества птиц, среди специалистов известный как мурмурация. Огромная стая скворцов, словно массивная капля, летит низко над землей, динамично меняя свою форму. Вскоре птицы исчезают вдали.