Там может быть спрятана булава Богдана Хмельницкого: где в Украине стоят руины замка, который не пережил нашествий (фото)
Некогда могучий Губковский замок в Ровенской области был разрушен более 300 лет назад
Губковский замок в Ровенской области имеет богатую историю и неоднократно разрушался во время войн и татарских набегов. Сейчас руины замка окружены легендами о подземных ходах, сокровищах и древних родовых историях.
История этого замка уходит корнями в Х-XIII века. Подробнее об этом месте написали в "Funtime".
Замок на Волыни, который видел много нашествий
На этом месте еще в Х-ХІІІ веках стояли деревянные укрепления, которые разрушили монголо-татары. Каменная крепость была построена в XV веке, о чем свидетельствуют археологические и исторические исследования. Первые письменные упоминания о замке датируются 1504 годом — в это время татары разрушили крепость вместе с селом и призамковой церковью.
В начале XVI века замок стал собственностью семьи Семашко. Первым известным владельцем был ковельский староста Богдан Михайлович Семашко, а его сын Александр прославился как феодал и участник сражения под Дубном в 1537 году. Впоследствии крепость переходила в собственность семей Даниловичей и Цетнеров.
Во время казацкого восстания 1596 года замок захватила сотня Григория Лободы. В 1704 году крепость частично разрушили русские войска Петра I, а в 1708 году ее окончательно уничтожили шведские войска. Восстановление замка после этого не происходило.
Легенды Губковского замка
Согласно одной из легенд, Губковский замок был связан подземным ходом с Марининским православным мужским монастырем, который использовали семья Семашко и последующие владельцы крепости. Вход в этот ход располагался в глубоком колодце посреди замкового двора.
Другая легенда рассказывает, что после разрушения города в 1504 году заблудившийся в лесах отряд татар нашел путь к замку благодаря волшебнице. Она показала нападающим дорогу, но за измену была наказана, и ее дух до сих пор не находит покоя.
Существует также предание о княжеской дочери, которая влюбилась в простого юношу. Поскольку они не могли встречаться, их души превращались в соколов, чтобы летать на свидания. Когда князь узнал об этом, он наложил проклятие, и пары остались птицами навсегда.
Еще одна легенда рассказывает о сокровищах, спрятанных в подземельях замка семьей Семашек. По преданию, люди до сих пор пытаются их найти, но точно неизвестно, нашел ли их кто-нибудь когда-нибудь. Отдельно говорят о булаве гетмана Богдана Хмельницкого, якобы спрятанной в окрестностях замка, но искать ее не советуют, потому что духи павших казаков охраняют этот символ власти.
Как добраться
Губковский замок находится в селе Губков Ровенской области. Ближайший большой город – Ровно. От Ровно до замка на автомобиле можно добраться примерно за два часа, маршрут проходит по живописным пейзажам. Также в село курсируют автобусы и маршрутки из Ровно и соседних городов.
