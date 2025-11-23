Там может быть спрятана булава Богдана Хмельницкого: где в Украине стоят руины замка, который не пережил нашествий (фото)

Некогда могучий Губковский замок в Ровенской области был разрушен более 300 лет назад

Губковский замок в Ровенской области имеет богатую историю и неоднократно разрушался во время войн и татарских набегов. Сейчас руины замка окружены легендами о подземных ходах, сокровищах и древних родовых историях.

История этого замка уходит корнями в Х-XIII века. Подробнее об этом месте написали в "Funtime".

Замок на Волыни, который видел много нашествий

На этом месте еще в Х-ХІІІ веках стояли деревянные укрепления, которые разрушили монголо-татары. Каменная крепость была построена в XV веке, о чем свидетельствуют археологические и исторические исследования. Первые письменные упоминания о замке датируются 1504 годом — в это время татары разрушили крепость вместе с селом и призамковой церковью.

Как выглядел замок в начале 20 века

В начале XVI века замок стал собственностью семьи Семашко. Первым известным владельцем был ковельский староста Богдан Михайлович Семашко, а его сын Александр прославился как феодал и участник сражения под Дубном в 1537 году. Впоследствии крепость переходила в собственность семей Даниловичей и Цетнеров.

Во время казацкого восстания 1596 года замок захватила сотня Григория Лободы. В 1704 году крепость частично разрушили русские войска Петра I, а в 1708 году ее окончательно уничтожили шведские войска. Восстановление замка после этого не происходило.

Руины Губковского замка на холме

Легенды Губковского замка

Согласно одной из легенд, Губковский замок был связан подземным ходом с Марининским православным мужским монастырем, который использовали семья Семашко и последующие владельцы крепости. Вход в этот ход располагался в глубоком колодце посреди замкового двора.

Другая легенда рассказывает, что после разрушения города в 1504 году заблудившийся в лесах отряд татар нашел путь к замку благодаря волшебнице. Она показала нападающим дорогу, но за измену была наказана, и ее дух до сих пор не находит покоя.

Руины замка, принадлежавшего семьям Семашек, Даниловичей и Цетнеров

Существует также предание о княжеской дочери, которая влюбилась в простого юношу. Поскольку они не могли встречаться, их души превращались в соколов, чтобы летать на свидания. Когда князь узнал об этом, он наложил проклятие, и пары остались птицами навсегда.

Еще одна легенда рассказывает о сокровищах, спрятанных в подземельях замка семьей Семашек. По преданию, люди до сих пор пытаются их найти, но точно неизвестно, нашел ли их кто-нибудь когда-нибудь. Отдельно говорят о булаве гетмана Богдана Хмельницкого, якобы спрятанной в окрестностях замка, но искать ее не советуют, потому что духи павших казаков охраняют этот символ власти.

Как добраться

Губковский замок находится в селе Губков Ровенской области. Ближайший большой город – Ровно. От Ровно до замка на автомобиле можно добраться примерно за два часа, маршрут проходит по живописным пейзажам. Также в село курсируют автобусы и маршрутки из Ровно и соседних городов.

