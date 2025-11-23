Там може бути захована булава Богдана Хмельницького: де в Україні стоять руїни замку, який не пережив навал (фото)

Колись могутній Губківський замок на Рівненщині був зруйнований понад 300 років тому

Губківський замок у Рівненській області має багату історію та неодноразово руйнувався під час війн і татарських набігів. Нині руїни замку оточені легендами про підземні ходи, скарби та давні родові історії.

Історія цього замку сягає Х-XIII століть. Детальніше про це місце написали в "Funtime".

Замок на Волині, який бачив багато навал

На цьому місці ще у Х—ХІІІ століттях стояли дерев’яні укріплення, які зруйнували монголо-татари. Кам’яна фортеця була споруджена у XV столітті, про що свідчать археологічні та історичні дослідження. Перші письмові згадки про замок датуються 1504 роком — у цей час татари зруйнували фортецю разом із селом і призамковою церквою.

Який вигляд мав замок на початку 20 століття

На початку XVI століття замок став власністю родини Семашків. Першим відомим власником був ковельський староста Богдан Михайлович Семашко, а його син Олександр прославився як феодал і учасник бою під Дубном у 1537 році. Згодом фортеця переходила у власність родин Даниловичів і Цетнерів.

Під час козацького повстання 1596 року замок захопила сотня Григорія Лободи. У 1704 році фортецю частково зруйнували російські війська Петра І, а у 1708 році її остаточно знищили шведські війська. Відновлення замку після цього не відбувалося.

Руїни Губківського замку на пагорбі

Легенди Губківського замку

За однією з легенд, Губківський замок був пов’язаний підземним ходом з Марининським православним чоловічим монастирем, який використовували родина Семашків та наступні власники фортеці. Вхід до цього ходу розташовувався в глибокій криниці посеред замкового подвір’я.

Інша легенда розповідає, що після руйнування міста у 1504 році загін татар, який заблукав у лісах, знайшов шлях до замку завдяки чарівниці. Вона показала нападникам дорогу, але за зраду була покарана, і її дух досі не знаходить спокою.

Руїни замку, який належав родинам Семашків, Даниловичів і Цетнерів

Існує також переказ про князівську доньку, яка закохалася в простого юнака. Оскільки вони не могли зустрічатися, їхні душі перетворювалися на соколів, щоб літати на побачення. Коли князь дізнався про це, він наклав прокляття, і пари залишилися птахами назавжди.

Ще одна легенда розповідає про скарби, заховані в підземеллях замку родиною Семашків. За переказами, люди досі намагаються їх знайти, але достеменно невідомо, чи хтось їх колись знайшов. Окремо говорять про булаву гетьмана Богдана Хмельницького, нібито заховану на околицях замку, але шукати її не радять, бо духи полеглих козаків охороняють цей символ влади.

Як дібратись

Губківський замок знаходиться в селі Губків Рівненської області. Найближче велике місто — Рівне. Від Рівного до замку автомобілем можна дістатися приблизно за дві години, маршрут проходить мальовничими краєвидами. Також до села курсують автобуси та маршрутки з Рівного та сусідніх міст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в центрі України є піраміда. Ми розповіли. хто і навіщо її там збудував.