Если на Египет не хватает средств: кто и зачем построил уникальную пирамиду в центре Украины (фото)

Стены пирамиды-усыпальницы Закревских в Полтавской области сделаны с добавлением яичных белков

В Полтавской области есть поселок, который отличается необычным для Украины сочетанием — дворцовым комплексом и пирамидой-усыпальницей Закревских, построенной по мотивам древнеегипетской архитектуры.

Она построена в конце XIX юристом Гнатом Закревским, который находился на службе у императора Александра III, был членом масонской ложи и увлекался египетской культурой. "Телеграф" решил подробно рассказать об этом месте, взяв данные у "Find-way".

История пирамиды-усыпальницы Закревских у поселка Полтавской области

Поселок Березовая Рудка берет свое начало с 1717 года, когда его основал гетман Иван Скоропадский. В середине XVIII века поселение перешло в собственность семьи Закревских, которая впоследствии превратила его в значительный культурно-архитектурный центр. Идея возведения дворцового ансамбля принадлежала Григорию Закревскому — высокопоставленному чиновнику Киевского наместничества, курировавшему одиннадцать уездов. Именно для проведения многочисленных дворянских собраний, которые регулярно проходили в Березовой Рудке, он задумал строительство дворца и создание большого парка. Общая территория имения вместе с зелеными насаждениями достигала примерно 100 гектаров.

Одним из самых интересных объектов комплекса стала усыпальница в форме пирамиды. Ее строительство связано с Гнатом Закревским — влиятельным государственным деятелем Российской империи, который занимал должность оберпрокурора Сената и выполнял дипломатическую службу в Египте во времена императора Александра III. Находясь в Каире, он серьезно увлекся историей Древнего Египта, был членом масонской ложи и собирал предметы местной культуры. Вернувшись на родину в 1899 году, он привез с собой коллекцию египетских вещей — мебель, декоративные предметы, посуду и статую богини Исиды. Под влиянием своего увлечения он решил построить родовую усыпальницу в виде пирамиды.

Вход в пирамиду

Сооружение высотой 9 метров было возведено из силикатного кирпича на растворе с добавлением яичных белков. Наружные стены покрыли цементом и разделили на условные "блоки", благодаря чему здание напоминало каменную пирамиду. Внутри помещение украшали надписи и рисунки: библейские цитаты и фрески на тему древнеегипетских культов. В центре когда-то стоял православный алтарь с большим каменным крестом, следы которого видны до сих пор. Над входом Гнат Закревский установил семейный герб, христианский крест и статую богини Исиды — символическое сочетание двух цивилизационных традиций.

Пирамида объединяет египетские и христианские элементы

Как доехать

Двигаться нужно по трассе Киев–Харьков, в районе села Виктория свернуть в направлении Березовой Рудки. От поворота до поселка около 11 км, а дворцово-парковый комплекс расположен в его центре.

